России придётся завозить гречку из Белоруссии

Подорожание гречневой крупы в России даёт шанс заработать аграриям и растениеводческим компаниям из Белоруссии. И хотя Александр Лукашенко потребовал от своего правительства не допустить экспорта гречки на рынок РФ, где цены выше, опрошенные News.ru эксперты считают, что поставок не избежать.

По мнению Александра Лукашенко, поставка крупы на российский рынок создаст дефицит внутри республики и повысит на неё таким образом цены. Об этом он заявил на мероприятиях, посвящённых уборочной кампании 2019 года и вопросам наращивания и диверсификации экспорта.

"Посмотрите на гречку. Я уже затребовал информацию. Гречки собрали меньше, чем в прошлом году, неурожай был. В России гречки нет вообще. Имейте ввиду, что вся эта гречка утечёт в Россию. И мы останемся с минимумом гречневой крупы и высокими ценами. Не дай Бог это произойдёт", — заявил белорусский лидер.

Тем не менее, заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Дворник указал, что в республике достаточно запасов крупы, а власти постараются не допустить подорожания популярного у населения товара.

В прошлые годы у нас цена была даже чуть выше, чем на российском рынке. Сегодня она выровнялась. То есть цены на российском и на нашем рынке практически одинаковы. Поэтому я не думаю, что будут какие-то скачки и вывоз этой продукции. Но мы на уровне правительства отслеживаем тему и будем мониторить, — сообщил Дворник.

Эксперты связывают подорожание с уменьшением посевных площадей данной культуры в РФ. В последние годы крупа дешевела, что отразилось на интересе к ней аграриев. Площади под гречку сократились с 1,7 млн га в 2017 году до 806 тыс. га в текущем. Кроме того, часть производителей держит товар в хранилищах, стараясь реализовать его в момент наилучшего спроса.

Минсельхоз ожидает, что валовые сборы культуры в текущем сезоне составят порядка 750 тыс. тонн против 932 тыс. тонн в 2018 году и 1,2-1,5 млн тонн в 2016-1017 годах. В среднем же с 1990 года по 2016 год валовый сбор гречихи составлял около 700 тыс. тонн. Сегодня же и запасы достаточно высоки — по оценкам Росстата , на 1 октября в заготовительных и перерабатывающих организациях хранилось порядка 92,6 тыс. тонн, что почти на 36% больше, чем в 2016-2017 годах.

О повышении цен на гречневую крупу ранее заявляли торговые сети страны. По словам ретейлеров, стоимость сырья выросла на 20-25% за 1 кг, что вылилось в 59 рублей за пачку в рознице. По данным «Руспродсоюза», рост цен начался с конца июля и составлял от 5% до 30%.

Повышение отражается и в отчётах Федеральной службы государственной статистики. По данным ведомства, в сентябре средние потребительские цены на данную продукцию выросли на 10,3% в годовом выражении, до 50,9 рубля за 1 кг.

Стоит отметить, что в начале недели компания «ПроЗерно» сообщила о замедлении роста оптовых цен на гречневую крупу в центральных регионах страны, в Черноземье и Поволжье. Так, 1 тонну в октябре продавали за 41 тыс. 750 рублей, что всего на 60 рублей выше, чем месяцем ранее.

В компании «НЭО Центр» считают, что ситуацию на рынке нельзя назвать дефицитом. Однако высокие цены могут привлечь аграриев из соседнего государства.

Владимир Шафоростов, партнёр компании «НЭО Центр»:

В отсутствии острого дефицита нельзя однозначно утверждать, что будет резкий рост импорта гречневой крупы из Белоруссии. В России сложится более благоприятная ценовая ситуация и определённый объём будет вытягиваться из этой страны, из-за более выгодных условий, особенно при ограничении ценовой надбавки в самой республике. Всё будет зависеть от уровня действительного спроса. Возможно, потребитель переключится на рис или другие продукты и ситуация стабилизируется, как в России, так и в Белоруссии.

Впрочем, ряд экспертов не видит необходимости в экспорте гречки. В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) также считают, что в РФ нет дефицита крупы.

В России валовой сбор гречихи в текущем году, по оценкам ИКАР, составит 760-780 тыс. тонн при минимальной потребности 750 тыс. тонн. Кроме того, есть значительные переходящие запасы с прошлых лет. Таким образом, большой импорт не нужен. В дефицитные годы товар ввозился из Китая и Украины.

В Институте комплексных стратегических исследований (ИКСИ) допускают экспорт фасованной белорусской крупы, но на ценах поставки это не отразится. В республике собрано около 13 тыс. тонн гречихи, что составляет менее 2% российского урожая.

Надежда Каныгина, эксперт ИКСИ:

С учётом установления контроля за ценами на гречневую крупу в Белоруссии её производителям, возможно, и выгодно будет экспортировать в Россию. Но даже если они поставят на наш рынок всю свою гречиху, вряд ли это окажет масштабное воздействие на цены.

Последние два года республика не экспортировала, а наоборот — импортировала в небольших объёмах гречиху из России. Если в 2016 году около 5% экспорта этого товара из РФ приходилось на Белоруссию, то в январь-августе 2019 года доля упала до 0,06%. Поставки в эту страну сократились ещё почти вдвое, до 30,2 тонн.