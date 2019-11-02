Россия отправила в Венесуэлу шесть бортов с деньгами

Bloomberg: Российские банки отправили в Венесуэлу шесть бортов с сотнями миллионов долларов

Находящиеся под санкциями США Еврофинанс Моснарбанк Газпромбанк отправили в Венесуэлу несколько партий наличной валюты общей суммой в 315 миллионов долларов. Деньги отправляли с мая 2018-го по апрель 2019 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информацию компании ImportGenius.

Наличные предназначались для венесуэльского банка BANDES, который также находится под санкциями США. Кредиторы Венесуэлы разделили всю сумму на шесть рейсов. При этом агентство не обладает информацией, зачем Каракасу были необходимы наличные средства в таком размере.

По данным ImportGenius, только в апреле 2019 российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк передал руководству Венесуэлы 97 миллионов долларов. Также в январе 100 миллионов долларов Венесуэле выделил Газпромбанк, которому ранее принадлежала доля в Еврофинансе.

Информацию о том, что Каракас получил несколько траншей, связанных с Еврофинансом, на условиях анонимности подтвердил венесуэльский чиновник. В свою очередь представитель Газпромбанка Антон Трифонов подчеркнул, что банк прекратил сотрудничество с BANDES в марте этого года. До этого источники агентства сообщали, что власти Венесуэлы могли использовать Еврофинанс для выплат своим поставщикам и осуществления международных платежей через Москву.