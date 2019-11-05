Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.70
$
63.79
70.91
71.04
Прогноз
11.11 – 18.11
$
63.00
72.50
Индексы и котировки Brent
62.07
–0.11 Золото
1508.79
+0.02 РТС
1455.44
+0.53
Динамика валют
EUR / USD
04.11
1.1128
–0.0022
21.10
1.1150
31.10
21.10
09.10

Украина потратит больше половины бюджета на войну и долги 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Украина потратит половину бюджета на войну и долги
Фото: Facebook
Политолог Руслан Бортник рассказал, что в бюджет Украины на 2020 год заложены большие траты на армию и обслуживание госдолга. В общей сложности эти две статьи составляют 57% всех трат.
По его словам, доходы граждан растут только за счёт информации, тарифы в стране не снижены, а субсидии, напротив, сокращены. Кроме того, у государства нет точек роста экономики.
Эти 2 статьи — 57% от всех расходов Бюджета-2020! На остаток средств финансируется содержание государственного аппарата, социальная сфера, точечные ремонты инфраструктуры и минимальная поддержка сельского хозяйства, — написал он в своём Facebook.
Ранее News.ru писал, что государственный долг Украины вырос в сентябре на 1% и достиг почти $83 млрд Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов республики.
Видео дня. В Минстрое обсудили сценарии развития ЖКХ России до 2035 года
News.ru: последние новости
Четыре страны поддержали продление санкций ЕС против властей РФ Четыре страны поддержали продление санкций ЕС против властей РФ Украина предложила Эстонии вместе бороться против «Северного потока — 2» Украина предложила Эстонии вместе бороться против «Северного потока — 2» Страну с самым быстрым ростом экономики назвали в МВФ Страну с самым быстрым ростом экономики назвали в МВФ 
Теги:
Экономика , Руслан Бортник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина готова к прекращению транзита газа с Россией
Украина готова к прекращению транзита газа с Россией 1
Пенсию разрешат потратить в молодости
Пенсию разрешат потратить в молодости 6
Налоговый вычет на фитнес введут в России
Налоговый вычет на фитнес введут в России
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
В Швейции хотят отсудить у Украины свыше 1 млн долларов
В Швейции хотят отсудить у Украины свыше 1 млн долларов 1
Видео
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
03:21
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
Рынки Компании
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
01:48
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
Компании Рынки
На Берлин: российский газ пустили в Германию
04:38
На Берлин: российский газ пустили в Германию
Экономика Статьи
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
01:00
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
Личный счет
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
00:33
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
Личный счет Статьи
США и Европа начали новую «войну»
00:42
США и Европа начали новую «войну»
Экономика Статьи
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
01:27
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
Личный счет
Раскрыты подробности о строительстве нового мегамоста РФ
08:44
Раскрыты подробности о строительстве нового мегамоста РФ
Компании
Утвержден рост тарифов ЖКХ на следующий год
00:28
Утвержден рост тарифов ЖКХ на следующий год
Личный счет
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
00:43
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение