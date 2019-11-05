Украина потратит половину бюджета на войну и долги

Украина потратит больше половины бюджета на войну и долги

Политолог Руслан Бортник рассказал, что в бюджет Украины на 2020 год заложены большие траты на армию и обслуживание госдолга. В общей сложности эти две статьи составляют 57% всех трат.

По его словам, доходы граждан растут только за счёт информации, тарифы в стране не снижены, а субсидии, напротив, сокращены. Кроме того, у государства нет точек роста экономики.

Эти 2 статьи — 57% от всех расходов Бюджета-2020! На остаток средств финансируется содержание государственного аппарата, социальная сфера, точечные ремонты инфраструктуры и минимальная поддержка сельского хозяйства, — написал он в своём Facebook.

Ранее News.ru писал, что государственный долг Украины вырос в сентябре на 1% и достиг почти $83 млрд Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов республики.