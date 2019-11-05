Власти раскрыли пользу повышения НДС для бюджета страны

В 2020—2022 годах федеральный бюджет России получит более 2 триллионов рублей от повышения ставки НДС до 20%. Об этом официально заявило министерство финансов РФ

«В 2020 году бюджет получит от повышения НДС 639 миллиарда рублей, в 2021-м — 686 миллиарда рублей, а в 2022 году — 737 миллиарда рублей», — цитирует РБК материалы Минфина.

По данным ведомства Антона Силуанова, рост дополнительных поступлений исключительно от повышения ставки НДС (более 7% ежегодно в 2021 и 2022 годах) превысит инфляцию (по 4% ежегодно), то есть эти дополнительные доходы госбюджета будут расти в реальном выражении.

В 2019 году с учетом первого квартала, когда НДС еще платился по старой ставке 18%, бюджет получит от повышения НДС около 507 миллиарда рублей. Аналитики подсчитали, что если бы НДС весь год платился по ставке 20%, дополнительные доходы бюджета могли бы превысить 700 миллиарда рублей.

Повышение налога на добавленную стоимость до 20% произошло в России с 1 января. НДС — первый по собираемости налог в России и крупнейший источник доходов бюджета, не считая поступлений от нефти и газа. Этот налог действует в России с 1992 года. Тогда ставка была максимальной и составляла 28%. С 1993 года НДС понизили до 20%, а с 2004 года — до 18%. Кроме НДС с 1998 по 2004 год дополнительно взимался налог с продаж до 5%.