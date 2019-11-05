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Новак назвал абсурдными новые иски Нафтогаза к Газпрому 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 40 49 минут назад
Новак назвал абсурдными иски к Газпрому
Фото: РИА Новости
Новые иски украинского Нафтогаза к Газпрому являются абсурдными и мешают переговорам, заявил министр энергетики России Александр Новак.
«Это явно действия, не направленные на улучшение взаимоотношений и выстраивание взаимоотношений между партнерами. Это абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу», — передает его слова ТАСС.
Новак добавил, что Россия призывает вернуться «к теме урегулирования на базе „нулевого варианта“ по всем спорам между Россией и Украиной, при этом не рождая „новых, абсурдных исков“.
До этого в Нафтогазе заявили, что в новом иске в Стокгольмский арбитраж от Газпрома требуют пересмотреть тариф на транзит газа, выплатить 12,3 млрд долларов и предоставить „декларацию о поставках газа“ в Донбасс.
При этом сумма будет снижена до менее 2 млрд долларов, если транзит газа будет сохранен, а доходы от него останутся на том же уровне.
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Теги:
Экономика , Компании , Рынки , Александр Новак , Нафтогаз , Газпром , ИТАР-ТАСС
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