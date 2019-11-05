Новак назвал абсурдными иски к Газпрому

Новак назвал абсурдными новые иски Нафтогаза к Газпрому

«Это явно действия, не направленные на улучшение взаимоотношений и выстраивание взаимоотношений между партнерами. Это абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу», — передает его слова ТАСС.

Новак добавил, что Россия призывает вернуться «к теме урегулирования на базе „нулевого варианта“ по всем спорам между Россией и Украиной, при этом не рождая „новых, абсурдных исков“.

До этого в Нафтогазе заявили, что в новом иске в Стокгольмский арбитраж от Газпрома требуют пересмотреть тариф на транзит газа, выплатить 12,3 млрд долларов и предоставить „декларацию о поставках газа“ в Донбасс.

При этом сумма будет снижена до менее 2 млрд долларов, если транзит газа будет сохранен, а доходы от него останутся на том же уровне.