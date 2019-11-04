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Страну с самым быстрым ростом экономики назвали в МВФ 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Страну с самым быстрым ростом экономики назвали в МВФ
Фото: Jorge Silva / Reuters
Экономический рост Гайаны, южноамериканской страны с населением в 780 тысяч человек, достигнет в 2020 году 86% против 4,4% в 2019-м. По данным Международного валютного фонда (МВФ) это в 14 раз превышает прогнозируемые темпы развития Китая.
Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана резкому росту экономики открытым в 2015 году морским нефтяным месторождениям. Годовой ВВП Гайаны, составляющий в настоящее время около $4 млрд, по оценкам МВФ может к 2024 году увеличится до $15 млрд, сообщает Bloomberg.
Как считает экономист Наталья Дэвис Идальго, причиной столь высокого ожидаемого роста экономики стало то, что в Гайане самое высокое количество нефти на душу населения. В сравнении с Саудовской Аравией, имеющей около 1900 баррелей морских запасов на человека, у Гайаны 3900 баррелей, передаёт CNBC.
В сентябре Tullow Oil и ExxonMobil сообщили об обнаружении у побережья Гайаны двух новых залежей нефти. До этого в латиноамериканской стране было разведано уже 16 месторождений.
Как писал News.ru, бюджет Белоруссии не получит в следующем году свыше $400 млн от так называемой перетаможки нефти из России. Об этом рассказал первый заместитель главы Минфина республики Юрий Селивёрстов на заседании комиссии по бюджету и финансам по проекту закона «О республиканском бюджете на 2020 год».
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Теги:
Экономика , Компании , Личный счет , Недвижимость , Международный валютный фонд , Exxon Mobil , Минфин , Bloomberg
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