Страну с самым быстрым ростом экономики назвали в МВФ

Экономический рост Гайаны, южноамериканской страны с населением в 780 тысяч человек, достигнет в 2020 году 86% против 4,4% в 2019-м. По данным Международного валютного фонда (МВФ) это в 14 раз превышает прогнозируемые темпы развития Китая.

Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана резкому росту экономики открытым в 2015 году морским нефтяным месторождениям. Годовой ВВП Гайаны, составляющий в настоящее время около $4 млрд, по оценкам МВФ может к 2024 году увеличится до $15 млрд, сообщает Bloomberg.

Как считает экономист Наталья Дэвис Идальго, причиной столь высокого ожидаемого роста экономики стало то, что в Гайане самое высокое количество нефти на душу населения. В сравнении с Саудовской Аравией, имеющей около 1900 баррелей морских запасов на человека, у Гайаны 3900 баррелей, передаёт CNBC.

В сентябре Tullow Oil и ExxonMobil сообщили об обнаружении у побережья Гайаны двух новых залежей нефти. До этого в латиноамериканской стране было разведано уже 16 месторождений.