Россия потратит на Африку на 10 млн долларов больше

Россия будет тратить на Африку на 10 миллионов долларов больше

Правительство РФ решило увеличить ежегодные добровольные взносы в фонды Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН на 10 миллионов долларов. Эти средства будут каждый год направляться в фонд программы на содействие Африке, сообщил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник, 4 ноября. Таким образом, общая сумма помощи Африке через данные программы составит около 30 млн долларов, пишет ТАСС. В конце октября в Сочи прошел саммит "Россия — Африка", в котором участвовали первый лица и высокие представители 54 государств "Черного континента". На этом саммите были подписаны более 50 соглашений на общую сумму 800 миллиардов рублей.

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