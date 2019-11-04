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Россия будет тратить на Африку на 10 миллионов долларов больше 

Вести.Ru + ещё 5 2 часа назад
Россия потратит на Африку на 10 млн долларов больше
Фото: РИА Новости
Правительство РФ решило увеличить ежегодные добровольные взносы в фонды Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН на 10 миллионов долларов.
Эти средства будут каждый год направляться в фонд программы на содействие Африке, сообщил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник, 4 ноября.
Таким образом, общая сумма помощи Африке через данные программы составит около 30 млн долларов, пишет ТАСС.
В конце октября в Сочи прошел саммит "Россия — Африка", в котором участвовали первый лица и высокие представители 54 государств "Черного континента". На этом саммите были подписаны более 50 соглашений на общую сумму 800 миллиардов рублей.
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Теги:
Экономика , Другое , Дмитрий Полянский , Совбез ООН , ООН , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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