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Нефти предсказали сложные времена 

Lenta.ru + ещё 9 2 часа назад
Нефти предсказали сложные времена
Фото: ТАСС
Мировой спрос на нефть в обозримом будущем будет падать из-за развития альтернативных источников энергии, снижения экономического роста и заботы об экологии в развитых странах. К таким выводам пришла Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в своем ежегодном докладе о будущем индустрии, опубликованном на ее сайте.
В 2019 году ОПЕК опубликовала прогноз глобального рынка нефти до 2040 года. Согласно ему, мировой спрос к 2024 году составит 104,8 барреля в день, к 2040-му — 110,6 барреля в день. Оба показателя ниже прошлогодних прогнозов организации. Таким образом, спрос будет расти со временем, однако более низкими темпами, чем ожидалось ранее.
В качестве причин авторы указывают отраженное в прогнозах финансистов снижение экономического роста, набирающие обороты экологические движения во многих странах, а также развитие альтернативных источников энергии. В качестве примера приводится рынок электромобилей, который к 2040 году должен будет составлять около 26 процентов от всех машин в мире.
Добыча самой ОПЕК, состоящей из 14 членов, в ближайшие годы будет сокращаться, во многом из-за активного роста американских производителей сланцевой нефти. Ее добыча стала рентабельной благодаря выросшим ценам на традиционную нефть. Так, к 2024 году она составит 32,8 миллиона баррелей в день (против 35 миллионов в 2019 году).
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Теги:
Экономика , Цена на нефть , ОПЕК
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