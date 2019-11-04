Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.70
$
63.79
70.91
71.04
Прогноз
11.11 – 18.11
$
63.00
72.50
Индексы и котировки Brent
62.07
–0.11 Золото
1508.79
+0.02 РТС
1455.44
+0.53
Динамика валют
EUR / USD
04.11
1.1128
–0.0022
21.10
1.1150
31.10
21.10
09.10

Швейцарская компания собралась отсудить у Украины свыше 1 млн долларов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
В Швейции хотят отсудить у Украины свыше 1 млн долларов
Фото: dpsu.gov.ua
Швейцарская трейдинговая компания AGTG SA намерена через суд получить от Украины свыше 1 млн долларов за то, что украинские правоохранители задержали танкер «Мрия», сообщила представитель компании Елена Прохорова.
Танкер перевозил в Румынию 2,5 тыс. тонн дизельного топливо AGTG SA, которое в результате оказалось заблокированным, пишет Oilpoint.
AGTG вынуждена быдет заплатить покупателю топлива более 15 тыс. долларов за каждый день задержки. Учитывая, что перегрузить топливо удалось лишь накануне, просрочка затянулась на 70 дней и обошлась AGTG в сумму свыше 1 млн долларов.
AGTG угрожает обратиться в Европейский суд, если украинские суды откажутся защитить интересы компании.
11 августа украинская «прокуратура Автономной республики Крым» провела в Херсоне обыск на танкере «Мрия» из-за предполагаемой поставки топлива для подразделений Черноморского флота России.
В период указанной поставки на судне был российский экипаж. Сейчас команда полностью состоит из украинских моряков, капитан — также украинец. Владелец судна тоже сменился.
Видео дня. В Минстрое обсудили сценарии развития ЖКХ России до 2035 года
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украина похвасталась «рекордными» запасами газа Украина похвасталась «рекордными» запасами газа В США заподозрили российские банки в переправке валюты в Венесуэлу В США заподозрили российские банки в переправке валюты в Венесуэлу Соперница Трампа на выборах обвинила его в захвате сирийской нефти Соперница Трампа на выборах обвинила его в захвате сирийской нефти
Комментарии1 
Теги:
Экономика , Компании , Елена Прохорова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина готова к прекращению транзита газа с Россией
Украина готова к прекращению транзита газа с Россией 1
Украина потратит половину бюджета на войну и долги
Украина потратит половину бюджета на войну и долги
Пенсию разрешат потратить в молодости
Пенсию разрешат потратить в молодости 6
Налоговый вычет на фитнес введут в России
Налоговый вычет на фитнес введут в России
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Видео
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
03:21
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
Рынки Компании
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
01:48
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
Компании Рынки
На Берлин: российский газ пустили в Германию
04:38
На Берлин: российский газ пустили в Германию
Экономика Статьи
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
01:00
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
Личный счет
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
00:33
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
Личный счет Статьи
США и Европа начали новую «войну»
00:42
США и Европа начали новую «войну»
Экономика Статьи
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
01:27
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
Личный счет
Раскрыты подробности о строительстве нового мегамоста РФ
08:44
Раскрыты подробности о строительстве нового мегамоста РФ
Компании
Утвержден рост тарифов ЖКХ на следующий год
00:28
Утвержден рост тарифов ЖКХ на следующий год
Личный счет
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
00:43
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение