Госдеп: «Северный поток — 2» угрожает приоритетам США по энергетической безопасности

Строящийся газопровод "Северный поток — 2" ставит под угрозу приоритеты США, связанные с энергетической безопасностью европейских стран. Об этом сообщил во вторник во время телефонной беседы с журналистами представитель Госдепартамента высокого ранга в преддверии визита госсекретаря Майкла Помпео в ФРГ.

"Вам известно о нашей позиции по этому [трубопроводу], она связана с энергетической безопасностью наших европейских партнеров и союзников. Это давний стратегический приоритет Соединенных Штатов и, как мы надеемся, для наших союзников тоже. Мы всегда считали, что "Северный поток — 2" ставит под угрозу этот приоритет тем, что делает европейские государства и наших союзников более зависимыми от источников энергии одной страны", — утверждал дипломат.

По версии представителя Госдепартамента, трубопровод — "не чисто коммерческий проект, это в первую очередь политический инструмент".

"Мы регулярно выражали свою обеспокоенность [в связи со строительством газопровода]. Это инструмент, с помощью которого Россия стремится использовать энергоносители для продвижения российской геополитической программы", — полагает дипломат.

При этом представитель американского внешнеполитического ведомства не стал уточнять, будет ли обсуждать Помпео с представителями германского правительства строительство газопровода.

"Что касается наших переговоров с Германией, я не могу прогнозировать [обсуждение темы газопровода], у нас очень много проблем, которым нужно уделить особое внимание", — добавил он.