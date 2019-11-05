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Госдеп: «Северный поток — 2» угрожает приоритетам США по энергетической безопасности 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
В США признали «Северный поток — 2» угрозой для страны
Фото: РИА Новости
Строящийся газопровод "Северный поток — 2" ставит под угрозу приоритеты США, связанные с энергетической безопасностью европейских стран. Об этом сообщил во вторник во время телефонной беседы с журналистами представитель Госдепартамента высокого ранга в преддверии визита госсекретаря Майкла Помпео в ФРГ.
"Вам известно о нашей позиции по этому [трубопроводу], она связана с энергетической безопасностью наших европейских партнеров и союзников. Это давний стратегический приоритет Соединенных Штатов и, как мы надеемся, для наших союзников тоже. Мы всегда считали, что "Северный поток — 2" ставит под угрозу этот приоритет тем, что делает европейские государства и наших союзников более зависимыми от источников энергии одной страны", — утверждал дипломат.
По версии представителя Госдепартамента, трубопровод — "не чисто коммерческий проект, это в первую очередь политический инструмент".
"Мы регулярно выражали свою обеспокоенность [в связи со строительством газопровода]. Это инструмент, с помощью которого Россия стремится использовать энергоносители для продвижения российской геополитической программы", — полагает дипломат.
При этом представитель американского внешнеполитического ведомства не стал уточнять, будет ли обсуждать Помпео с представителями германского правительства строительство газопровода.
"Что касается наших переговоров с Германией, я не могу прогнозировать [обсуждение темы газопровода], у нас очень много проблем, которым нужно уделить особое внимание", — добавил он.
Nord Stream 2 заявила, что подготовительные работы и прокладку газопровода начнет в Дании в ближайшие недели. На сегодняшний день "Северный поток — 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ — конец 2019 года. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на прокладку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.
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Комментарии1 
Теги:
Экономика , Компании , Алексей Миллер , Газпром , МИД , Госдеп США
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