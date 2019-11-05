Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.70
$
63.74
70.91
70.89
Прогноз
11.11 – 18.11
$
63.00
72.50
Индексы и котировки Brent
62.07
–0.11 Золото
1505.10
+0.01 РТС
1455.44
+0.53
Динамика валют
EUR / USD
05.11
1.1124
–0.0025
21.10
1.1150
01.11
22.10
10.10

WSJ: США и Китай могут отменить часть пошлин 

ТАСС 27 минут назад
США и Китай могут отменить часть пошлин
Фото: Reuters
Вашингтон и Пекин рассматривают возможность отмены части введенных ранее взаимных пошлин для решения спорных вопросов в сфере торговли. Об этом сообщила в понедельник электронная версия газеты The Wall Street Journal.
По словам ее источников, американские и китайские власти полагают, что такой шаг мог бы способствовать успешному ходу консультаций. Издание отмечает, что стороны достигли принципиального согласия относительно первого этапа выработки договоренностей по торговле. Он касается приобретения Китаем американской сельскохозяйственной продукции, "правил по предотвращению валютных манипуляций", а также ряда мер по защите в Китае интеллектуальной собственности и улучшения условий для работы американских компаний.
Как говорится в публикации, в рамках этих договоренностей Вашингтон, вероятно, будет готов отказаться от запланированного на декабрь введения новых пошлин на товары из Китая. По словам источников, также рассматривается возможность отмены части уже введенных ранее американскими и китайскими властями пошлин.
Министр торговли США Уилбур Росс на прошлой неделе сообщил в эфире телеканала Fox Business, что Вашингтон доволен ходом переговоров с Китаем и рассчитывает, что договоренности между странами по ряду вопросов будут достигнуты в течение двух недель. Он назвал текущие консультации "первой фазой" переговорного процесса.
Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро 1 ноября в эфире телеканала Fox Business сообщил, что, по его мнению, имеющиеся разногласия в указанной сфере между США и КНР будут урегулированы "в три этапа".
Видео дня. В Минстрое обсудили сценарии развития ЖКХ России до 2035 года
ТАСС: последние новости
Черногория, Албания, Норвегия и Украина вслед за ЕС продлили санкции против России Черногория, Албания, Норвегия и Украина вслед за ЕС продлили санкции против России В Минфине считают рекордным рост поступлений по НДС после повышения ставки В Минфине считают рекордным рост поступлений по НДС после повышения ставки Претендентка в президенты США Габбард обвинила Трампа в желании отнять у сирийцев нефть Претендентка в президенты США Габбард обвинила Трампа в желании отнять у сирийцев нефть
Комментарии 
Теги:
Экономика , Wall Street Journal
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Артисты, депутаты и судьи: кто шикует на пенсии
Артисты, депутаты и судьи: кто шикует на пенсии
Рост НДС: чем богаче бюджет, тем беднее россияне
Рост НДС: чем богаче бюджет, тем беднее россияне
Россия ответила Киеву по «Северному потоку-2»
Россия ответила Киеву по «Северному потоку-2» 16
«Билайн» закрывает салоны в России
«Билайн» закрывает салоны в России
Россиянам разрешат потратить пенсионные накопления
Россиянам разрешат потратить пенсионные накопления 5
Видео
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
03:21
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
Рынки Компании
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
01:48
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
Компании Рынки
На Берлин: российский газ пустили в Германию
04:38
На Берлин: российский газ пустили в Германию
Экономика Статьи
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
01:00
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
Личный счет
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
00:33
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
Личный счет Статьи
США и Европа начали новую «войну»
00:42
США и Европа начали новую «войну»
Экономика Статьи
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
01:27
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
Личный счет
Раскрыты подробности о строительстве нового мегамоста РФ
08:44
Раскрыты подробности о строительстве нового мегамоста РФ
Компании
Утвержден рост тарифов ЖКХ на следующий год
00:28
Утвержден рост тарифов ЖКХ на следующий год
Личный счет
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
00:43
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение