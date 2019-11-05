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Грузия сообщила о росте экспорта вина в Россию 

Rambler News Service + ещё 3 1 час назад
Грузия сообщила о росте экспорта вина в Россию
Фото: РИА Новости
Экспорт грузинского вина в Россию в январе-октябре 2019 года вырос на 11% — до 47,2 млн бутылок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Национальном агентстве вина Грузии.
В агентстве напомнили, что Россия, Украина, Китай, Польша и Казахстан входят в пятерку стран-импортеров грузинского вина. Всего в январе-октябре 2019 года Грузия экспортировала 75,6 млн бутылок вина в 53 страны мира, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В августе агентство сообщало, что объем экспорта грузинских вин в Россию за 7 месяцев 2019 года вырос по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 2% — до 29,1 млн бутылок.
В июне пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что объем не соответствующего обязательным требованиям импортируемого из Грузии в Россию алкоголя с 2014 по 2018 год увеличился в 2,9 раза и составил в 2018 году 2,3 тыс. литров.
Позже Госдума предложила правительству России ввести санкции против Грузии из-за антироссийских протестов в Тбилиси и скандала с ведущим телеканала «Рустави 2», который в прямом эфире нецензурно высказался о президенте России Владимире Путине. Речь шла о запрете импорта грузинских вин и газированной воды, а также денежных переводов в Грузию. Президент России Владимир Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии.
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Теги:
Экономика , Владимир Путин , Госдума , Правительство РФ , Роспотребнадзор
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