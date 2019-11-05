Грузия сообщила о росте экспорта вина в Россию

Экспорт грузинского вина в Россию в январе-октябре 2019 года вырос на 11% — до 47,2 млн бутылок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Национальном агентстве вина Грузии.

В агентстве напомнили, что Россия, Украина, Китай, Польша и Казахстан входят в пятерку стран-импортеров грузинского вина. Всего в январе-октябре 2019 года Грузия экспортировала 75,6 млн бутылок вина в 53 страны мира, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В августе агентство сообщало, что объем экспорта грузинских вин в Россию за 7 месяцев 2019 года вырос по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 2% — до 29,1 млн бутылок.

В июне пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что объем не соответствующего обязательным требованиям импортируемого из Грузии в Россию алкоголя с 2014 по 2018 год увеличился в 2,9 раза и составил в 2018 году 2,3 тыс. литров.