Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.57
$
63.60
70.41
70.60
Прогноз
11.11 – 18.11
$
63.69
71.35
Индексы и котировки Brent
62.83
+0.00 Золото
1496.00
–0.25 РТС
1461.42
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
05.11
1.1066
–0.0084
21.10
1.1150
01.11
22.10
10.10

ЦБ выпустил памятные монеты «Дед Мороз и лето» и «Ростехнадзор» 

ТАСС + ещё 14 8 часов назад
В России появились монеты с Дедом Морозом
Фото: РИА Новости
Банк России 5 ноября выпустил в обращение памятные монеты из драгоценного и недрагоценных металлов "Дед Мороз и лето" серии "Российская (советская) мультипликация", а также монету "Ростехнадзор". Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.
ЦБ РФ
В серию "Российская (советская) мультипликация" войдут серебряные монеты номиналом 3 рубля, а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном исполнении и исполнении с цветным изображением. На оборотной стороне монеты номиналом 3 рубля расположено изображение сцены из мультфильма с выполненными в цвете Дедом Морозом и детьми, вверху по окружности имеется надпись: "Дед Мороз и лето". Тираж монеты — 3 тыс. штук.
На памятных монетах номиналом 25 рублей расположено изображение сцены из мультфильма в металлическом и цветном вариантах. Тираж монет — 450 тыс. и 50 тыс. штук соответственно.
Кроме того, Банк России выпускает серебряную монету номиналом в 1 рубль "Ростехнадзор", посвященную 300-летию подписания Петром I указа об учреждении Берг-коллегии. Тираж — 3 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Видео дня. Что изменит электронная сертификация молочки
ТАСС: последние новости
"Нафтогаз" допустил снижение суммы иска к "Газпрому" в случае сохранения транзита "Нафтогаз" допустил снижение суммы иска к "Газпрому" в случае сохранения транзита Кадыров намерен усилить работу по привлечению инвестиций в Чечню Кадыров намерен усилить работу по привлечению инвестиций в Чечню Источник: газопровод "Сила Сибири" запустят 2 декабря Источник: газопровод "Сила Сибири" запустят 2 декабря
Комментарии1 
Теги:
Экономика , Ростехнадзор , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новак назвал абсурдными иски к Газпрому
Новак назвал абсурдными иски к Газпрому 1
Кадыров призвал направлять больше денег в Чечню
Кадыров призвал направлять больше денег в Чечню 2
Киеву поставили условие для транзита газа
Киеву поставили условие для транзита газа 430
Почему россияне перешли на грузинское вино
Почему россияне перешли на грузинское вино 5
Россиянам предрекли обнищание
Россиянам предрекли обнищание 9
Видео
Как будет работать новая пенсионная программа
02:10
Как будет работать новая пенсионная программа
Личный счет Статьи
Китай выдвинул новые требования к США
00:55
Китай выдвинул новые требования к США
Экономика
Названа дата запуска «Силы Сибири»
04:13
Названа дата запуска «Силы Сибири»
Экономика Компании
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
03:21
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
Рынки Компании
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
01:48
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
Компании Рынки
На Берлин: российский газ пустили в Германию
04:38
На Берлин: российский газ пустили в Германию
Экономика Статьи
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
01:00
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
Личный счет
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
00:33
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
Личный счет Статьи
США и Европа начали новую «войну»
00:42
США и Европа начали новую «войну»
Экономика Статьи
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
01:27
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение