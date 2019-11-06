Минфин увеличит закупки валюты в ноябре

Минфин России с 8 ноября по 5 декабря 2019 года направит на покупку иностранной валюты 228,2 млрд рублей, это на 7,2% больше, чем месяцем ранее, следует из материалов на сайте Минфина.

В период с 7 октября по 7 ноября Минфин направил на покупку иностранной валюты 212,7 млрд рублей.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +228,2 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 8 ноября 2019 года по 5 декабря 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,4 млрд руб.», — говорится в материалах.

Минфин отмечает, что «ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в ноябре 2019 года в размере +183,9 млрд рублей».