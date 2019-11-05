Китай выдвинул новые требования к США

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Китай потребовал от США больше уступок 

Lenta.ru 38 минут назад
Перед заключением первой части всеобъемлющей торговой сделки США должны отменить введенные в сентябре пошлины на китайский импорт. Об этом в ходе переговоров по первой части соглашения заявила китайская сторона, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Пекин считает недостаточным решение США отказаться от введения новых пошлин в декабре. При этом в Вашингтоне видят угрозу декабрьских пошлин частью торговых переговоров и угрожают ввести их, если подписание соглашения в ближайшее время сорвется по какой-либо причине.
Один из источников указывает, что Китай хочет добиться ослабления 25-процентных пошлин на импорт объемом 250 миллиардов долларов, которые были введены ранее. Другой утверждает, что китайские переговорщики в целом настаивают на скорейшей отмене любых заградительных тарифов.
Между тем, отмечает Politico, в американской администрации не готовы удовлетворять такие требования и хотели бы увидеть больше усилий со стороны Китая: пересмотр политики, заставляющей иностранные компании передавать Пекину технологии для ведения бизнеса, и дополнительные меры по защите интеллектуальной собственности.
В свою очередь The Wall Street Journal пишет, что стороны принципиально договорились о параметрах первой части сделки. В рамках этого соглашения Китай согласился улучшить условия для работы американских компаний и закупать больше продукции американских фермеров. Как утверждал президент США Дональд Трамп, предварительная договоренность охватит 60 процентов полноценного соглашения.
Предполагалось, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение на саммите АТЭС в Чили, намеченном на 16-17 ноября. Однако из-за массовых беспорядков в стране международный форум отменили. Сейчас стороны ищут новое место для встречи. Согласно последней информации, Белый дом хотел бы пригласить Си Цзиньпина в США, но, возможно, встреча пройдет на нейтральной территории.
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Комментарии1 
Теги:
Экономика , Видео , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , АТЭС , Reuters , Wall Street Journal
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