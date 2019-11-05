Китай выдвинул новые требования к США

Китай потребовал от США больше уступок

Перед заключением первой части всеобъемлющей торговой сделки США должны отменить введенные в сентябре пошлины на китайский импорт. Об этом в ходе переговоров по первой части соглашения заявила китайская сторона, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Пекин считает недостаточным решение США отказаться от введения новых пошлин в декабре. При этом в Вашингтоне видят угрозу декабрьских пошлин частью торговых переговоров и угрожают ввести их, если подписание соглашения в ближайшее время сорвется по какой-либо причине.

Один из источников указывает, что Китай хочет добиться ослабления 25-процентных пошлин на импорт объемом 250 миллиардов долларов, которые были введены ранее. Другой утверждает, что китайские переговорщики в целом настаивают на скорейшей отмене любых заградительных тарифов.

Между тем, отмечает Politico, в американской администрации не готовы удовлетворять такие требования и хотели бы увидеть больше усилий со стороны Китая: пересмотр политики, заставляющей иностранные компании передавать Пекину технологии для ведения бизнеса, и дополнительные меры по защите интеллектуальной собственности.

В свою очередь The Wall Street Journal пишет, что стороны принципиально договорились о параметрах первой части сделки. В рамках этого соглашения Китай согласился улучшить условия для работы американских компаний и закупать больше продукции американских фермеров. Как утверждал президент США Дональд Трамп , предварительная договоренность охватит 60 процентов полноценного соглашения.