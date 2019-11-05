Налоги бьют рекорды: потребитель заплатит за все

Минфин оценил в рекордные суммы поступления от НДС. В этом году сумма поступлений от повышения налога на 2 процентных пункта уже составила более 500 млрд рублей, а в следующие три года ожидается еще 2 трлн руб. Негативный эффект от повышения НДС не менее очевиден — подорожали практически все товары и услуги.

В 2019 году бюджет получит от повышения налога на добавленную стоимость более 500 млрд рублей, отчитался Минфин.

За девять месяцев 2019 года, по оперативным данным министерства, общая сумма поступлений по внутреннему НДС (уплачивается на территории страны) выросла на 16% относительно того же периода предыдущего года (до 3,16 трлн руб.).

По ввозному НДС (уплачивается при ввозе товаров в Россию) — тоже рост. Он составил 14% (до 2 трлн руб.). Эти суммы могут корректироваться в связи с возвратами НДС.

Фискальный эффект от повышения ставки НДС оказался на уровне первоначальных ожиданий Минфина. Доходы от внутреннего НДС на товары, проданные в России, выросли на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах по сравнению с предыдущим годом, сообщила принадлежащему Григорию Березкину РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская

«Налоговая база расширяется, в том числе за счет вовлечения тех, кто раньше НДС не платил», — отметила она.

Рейтинговое агентство АКРА смотрит на дополнительные поступления НДС в этом году даже более оптимистично, чем Минфин. Агентство прогнозирует 545 млрд рублей от увеличения ставки, подсчитал заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов , сообщает издание.

Кроме того, в первом квартале 2019 года бюджет получал НДС еще с продаж четвертого квартала прошлого года, когда действовала прежняя ставка. Если бы НДС весь год платился по ставке 20%, дополнительные доходы бюджета могли бы превысить 700 млрд руб., уточняют в АКРА.

НДС (налог на добавленную стоимость) начисляется продавцом покупателю при реализации товаров, услуг, имущественных прав. До 2018 года ставка НДС составляла 18%. С 2019 года — 20%.

НДС традиционно считается самым собираемым налогом в России. Это крупнейший источник доходов бюджета, не считая поступлений от НДПИ — налога, который уплачивается с пользователей недр за добычу нефти и газа.

В 2018 году государство получило за счет НДС более 6 трлн руб., или 31% всех доходов.

За три года два триллиона

В следующие три года бюджет получит более 2 трлн руб. от повышения ставки НДС. В 2020 году — 639 млрд руб., в 2021-м — 686 млрд руб., в 2022 году — 737 млрд руб.

По подсчетам экспертов АКРА, сборов НДС в 2020 году хватит, например, чтобы целиком профинансировать расходы федерального бюджета, например, по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Охрана окружающей среды».

Эти сборы почти покроют расходы на выплаты пенсий военнослужащим и силовым ведомствам.

Негативный итог введения повышенного с 18 до 20% НДС — подорожание товаров.

Больше всего после повышения НДС выросла в цене недвижимость, автомобили, бензин, одежда, бытовая техника, медицинские и коммунальные услуги.

Не отразился рост налога только на стоимости ограниченного числа социально значимых товаров и услуг. Это некоторые продукты питания, лекарства, книги, обувь, пассажирские перевозки.

При этом правительство критиковали за повышение НДС на фоне слабого экономического роста в 1,3%. Например, британская Oxford Economics подсчитала, что именно из-за повышения ставки вклад инвестиционных национальных проектов в рост ВВП в России будет сведен практически к нулю.

НДС и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) остаются двумя главными источниками доходов для федерального бюджета.

Сборы НДПИ в 2020 году составят 6 трлн руб. Из нее непосредственно «нефтяной» НДПИ — это 5,188 трлн руб. Остальная сумма — налог с газа и газового конденсата.

Как следует из проекта бюджета на 2020–2022 годы, из суммы всех поступлений следующего года в размере 20,3 трлн руб. на эти два налога придется 13,5 трлн рублей, или две трети доходной части федерального бюджета.