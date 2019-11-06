«Газпром» назвал условие сделки с Киевом

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«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, включая наложенный Киевом антимонопольный штраф.
Как сообщает РИА Новости, данный вопрос глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
«Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон», — отметили в компании.
Ранее министр энергетики России Александр Новак прокомментировал иск украинского «Нафтогаза» к российскому «Газпрому» на $12 млрд Он отметил, что «нужно вернуться к теме урегулирования на базе „нулевого“ варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
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Теги:
Экономика , Видео , Компании , Рынки , Алексей Миллер , Александр Новак , Нафтогаз , Газпром
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