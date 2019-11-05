Украина поставила России условие по газу

Украина готова снизить сумму нового иска к России с порядка 12 миллиардов долларов до менее чем двух, если российский «Газпром» сохранит транзит газа через территорию страны после 2019 года и доходы от него останутся на прежнем уровне. Такое заявление сделал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в своем Facebook.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» снова подал иск на «Газпром» в Стокгольмский арбитраж. Украинская компания требует пересмотреть транзитный тариф, который действует в период с 13 марта 2018 года вплоть до 1 января 2020-го, когда истекает договор. В компании отметили, что сейчас тариф не соответствует уровню цен на европейском рынке.

В «Нафтогазе» отметили, что предыдущие попытки договориться с «Газпромом» не увенчались успехом, поэтому компания хочет взыскать компенсацию за отказ пересмотреть тариф в размере почти 12 миллиардов долларов.