Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке

ЦБ РФ видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики

ЦБ в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. Всего с начала года регулятор снизил ставку на 1,25 процентного пункта.

"Какой будет наша денежно-кредитная политика в предстоящий период? С учетом известных на сегодняшний день факторов у нас остается потенциал для смягчения", — сказала она, выступая в Госдуме.

При этом Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не будет принимать решения по ставке автоматически, пытаясь опустить ее как можно ниже.