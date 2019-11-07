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ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка 

Прайм + ещё 8 40 минут назад
Еще один российский банк лишился лицензии
Фото: РИА Новости
ЦБ РФ с 7 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Чувашкредитпромбанка (город Чебоксары), говорится в сообщении регулятора.
Банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты.
По данным БИР Аналитик, на 1 августа текущего года банк занимал 253 место в банковской системе РФ с активами в размере 4,9 млрд рублей, собственные средства составляли 361,1 млн рублей, вклады — 2,5 млрд рублей.
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Теги:
Экономика , Чувашкредитпромбанк , Центральный банк России
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