Еще один российский банк лишился лицензии

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

ЦБ РФ с 7 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Чувашкредитпромбанка (город Чебоксары), говорится в сообщении регулятора.

Банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты.

По данным БИР Аналитик, на 1 августа текущего года банк занимал 253 место в банковской системе РФ с активами в размере 4,9 млрд рублей, собственные средства составляли 361,1 млн рублей, вклады — 2,5 млрд рублей.