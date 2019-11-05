Кремль ответил на вопрос о повышении налогов для россиян

Песков рассказал о планах повышения налогов для россиян

В правительстве не обсуждают дальнейшее повышение ставки НДС, которая сейчас составляет 20 процентов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , передает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос, не хочет ли правительство получить еще больше дополнительных средств за счет повышения НДС, пресс-секретарь президента заметил, что «нет каких-то планов на этот счет».

Минфин 5 ноября сообщил, что в 2020-2022 годах бюджет дополнительно получит два триллиона рублей за счет повышения НДС в текущем году. Песков подчеркнул, что такие доходы и были непосредственной целью повышения ставки.

По данным Минфина, с учетом первого квартала 2019 года, когда НДС платили по ставке 18 процентов, бюджет получит 507 миллиардов рублей. К концу года цифра может вырасти почти на 40 миллиардов.

Налог на добавленную стоимость является основным источником доходов бюджета, если не считать поступлений от торговли углеводородами. Предполагается, что дополнительные доходы направят финансирование национальных проектов. На них в период до 2024 года потратят восемь триллионов рублей.