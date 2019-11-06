США захотели перехватить у КНР ведущую украинскую компанию

США захотели перехватить у Китая ведущую украинскую компанию

В Вашингтоне считают недопустимым, чтобы Пекин получил доступ к оборонным технологиям, которыми обладают украинцы. Уговорить Киев не продавать «Мотор сич» пытался бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон , уже покинувший свой пост. Тогда он пытался объяснить украинским властям, чем чревато такое сотрудничество.

Сейчас, отмечает издание, США перешли к другой тактике. Принс, как утверждают источники, в своей попытке купить «Мотор сич» действует по поручению администрации Трампа.

Он был на Украине 24-27 октября и посетил завод. За месяц до этого на предприятии побывали поверенный в делах посольства США в Киеве Билл Тейлор и старший советник Пентагона по оборонной промышленности Украины Дональд Винтер.

Представители бизнесмена подтвердили, что тот интересуется инвестициями в Украину, но заявили, что он действует независимо от американского и любого другого правительства.

Китайские компании более полутора лет владеют пакетом акций предприятия более 50 процентов акций «Мотор Сич», но украинские власти до сих пор не одобрили сделку. В апреле прошлого года Служба безопасности добилась ареста акций. В ведомстве заявили, что такое владение несет угрозу обороноспособности страны, так как «Мотор сич» занимается производством и ремонтом двигателей и комплектующих для военной авиации.

В свою очередь на самом предприятии указывают, что разрыв отношений с Россией оставил компанию без рынков сбыта. Поэтому ей необходимы контракты для продолжения работы.