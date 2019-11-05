Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.57
$
63.60
70.41
70.60
Прогноз
11.11 – 18.11
$
64.50
71.50
Индексы и котировки Brent
62.72
–0.14 Золото
1483.54
+0.14 РТС
1460.50
–0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.11
1.1070
–0.0080
21.10
1.1150
01.11
22.10
10.10

ФАС опасается банкротства сахарных заводов из-за падения цен на продукцию 

ТАСС + ещё 7 4 часа назад
Сахарным заводам в России светит банкротство
Фото: ТАСС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не исключает банкротства "целого ряда сахарных заводов" в связи с падением стоимости сахара. Об этом говорится в материалах экспертного совета при комитете Совета Федерации по АПК к заседанию по развитию рынка сахара в России.
"ФАС озабочена складывающейся на рынке сахара ситуацией в связи с беспрецедентным падением цен на данную продукцию на внутреннем рынке в связи с накоплением значительных запасов на внутреннем рынке. Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе такое падение цен выгодно для потребителей, в среднесрочной перспективе это может привести к банкротству целого ряда сахарных заводов и прежде всего тех, которые не входят в вертикально-интегрированные агрохолдинги", — говорится в материалах.
Многие из таких заводов являются градообразующими предприятиями, обеспечивающими налоговые поступления в региональный бюджет. Согласно прогнозам ФАС, банкротства могут привести к существенному изменению расстановки сил на этом рынке и возникновению доминирующих компаний.
"В условиях ограниченности и неэластичности спроса на внутреннем рынке поставки сахара на экспорт могут стать решением проблемы поддержания на рынке оптимальных цен, обеспечивающих уровень собственного производства сахара, позволяющих полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, и не допустить ухудшения состояния конкуренции", — считают в антимонопольном ведомстве.
По данным ФАС, всего в России действуют 75 сахарных заводов, расположенных в 22 регионах страны. Большинство из них расположены в свеклосеющих регионах европейской части страны.
В ведомстве отмечают, что производство и переработка сахарной свеклы носят сезонный характер, следовательно, для рынка сахара характерно сезонное колебание цен.
"Также рынок существенно реагирует на предложения по сахару. Превышение предложения с учетом переходящих остатков над объемом потребления приводит к значительному снижению цен", — добавили в ФАС.
По данным Союзроссахара, с 2016 года объем производства свекловичного сахара в России превышает объем потребление, что привело к формированию товарных запасов сахара. В сезоне 2019-2020 годов объем производства свекловичного сахара в России может составить более 6,7 млн тонн при потреблении 5,8-5,9 млн тонн, заключили в ФАС.
В конце сентября на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства РФ, которым разрешается совместный экспорт производителями белого сахара или свекловичного сахара-сырца. При этом объем экспорта товаров в рамках такого соглашения не должен превышать допустимый объем, установленный Минсельхозом РФ.
ФАС — разработчик документа — полагает, что совместный объем производства компаний, которые смогут заключать такие соглашения, должен составлять не менее 70% сахара в России. Предложение ФАС о предоставлении права производителям сахара заключать соглашения о формировании объединений с целью экспорта поддержал Минсельхоз.
Видео дня. Что изменит электронная сертификация молочки
ТАСС: последние новости
В США назвали приоритетом для страны разработку ископаемых энергоресурсов В США назвали приоритетом для страны разработку ископаемых энергоресурсов "Нафтогаз" допустил снижение суммы иска к "Газпрому" в случае сохранения транзита "Нафтогаз" допустил снижение суммы иска к "Газпрому" в случае сохранения транзита Кадыров намерен усилить работу по привлечению инвестиций в Чечню Кадыров намерен усилить работу по привлечению инвестиций в Чечню
Комментарии1 
Теги:
Экономика , Совет Федерации , Правительство РФ , ФАС , Минсельхоз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США признали «Северный поток — 2» угрозой для страны
В США признали «Северный поток — 2» угрозой для страны 2
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России 592
В Москве начался жилищный бум
В Москве начался жилищный бум 3
Новак назвал абсурдными иски к Газпрому
Новак назвал абсурдными иски к Газпрому 4
Кадыров призвал направлять больше денег в Чечню
Кадыров призвал направлять больше денег в Чечню 10
Видео
Как будет работать новая пенсионная программа
02:10
Как будет работать новая пенсионная программа
Личный счет Статьи
Китай выдвинул новые требования к США
00:55
Китай выдвинул новые требования к США
Экономика
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
04:08
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
Компании Рынки
Названа дата запуска «Силы Сибири»
04:13
Названа дата запуска «Силы Сибири»
Экономика Компании
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
03:21
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
Рынки Компании
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
01:48
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
Компании Рынки
На Берлин: российский газ пустили в Германию
04:38
На Берлин: российский газ пустили в Германию
Экономика Статьи
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
01:00
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
Личный счет
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
00:33
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
Личный счет Статьи
США и Европа начали новую «войну»
00:42
США и Европа начали новую «войну»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение