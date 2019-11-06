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Банки Европы намерены отказаться от Visa и MasterCard 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Европа избавится от американских Visa и Master Card
Фото: РИА Новости
Несколько десятков европейских банков занимаются разработкой платежной системы для замены американских, включая Visa и MasterCard. Разработка получила название PEPSI (Pan-European Payment System Initiative).
Ожидается, что с её помощью можно будет управлять всеми видами дематериализованных платежей, сообщает AFP со ссылкой на источники в отрасли.
Один из них уточнил, что идея о создании PEPSI появилась в 2017 году и имела политический подтекст. Другие уверяют, что в разработке участвует большинство банков Франции, а также немецкий Deutsche Bank.
Ранее News.ru сообщал, что платёжная система Visa представила новый сервис, который заключается в предоставлении рассрочки по кредитной карте. Она позволяет значительно удлинить беспроцентный период. Подобный пилотный проект ведёт и платежная система MasterCard. Большинство российских банков, имеющих собственные программы рассрочки, относятся к идее партнёров настороженно.
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Теги:
Экономика , Компании , Visa , ДОЙЧЕ Банк , France-Presse
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