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Европа ищет замену Visa и MasterCard 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
Европа ищет замену Visa и MasterCard
Фото: РИА Новости
Европейские банки сообща разрабатывают платежную систему, способную заменить американские Visa и MasterCard, сообщает ТАСС. По данным СМИ, нововведение реализуется в политических целях.
В разработке проекта с 2017 года заняты представители 20 европейских банков. Система получила название PEPSI (Pan-European Payment System Initiative) и изначально была призвана решить вопрос суверенитета платежей в Европе.
«Изначально PEPSI была не технической, а политической», — цитирует агентство слова источника.
Примечательно, что ни одна кредитна организация официально не подтверждает участие в разработке платёжной системы. Известно, что в работу включены представители немецкого Deutsche Bank и французского BNP.
В России, как ранее сообщал «Рамблер», Центробанк планирует внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) переводы пенсий и различных пособий, поступающих из бюджета в адрес физических лиц. Возможность получать выплаты прописана в проекте стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года. К выплатам из бюджета, которые могут внедрить в СБП кроме пенсии относятся и другие социальные выплаты из ПФР, как например, выплаты госслужащим, зарплаты работников государственных и муниципальных организаций, государственные стипендии, а также ежемесячное пожизненное содержание судей.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Экономика , Личный счет , Visa , Пенсионный фонд РФ , ДОЙЧЕ Банк , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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