Европа ищет замену Visa и MasterCard

Европейские банки сообща разрабатывают платежную систему, способную заменить американские Visa и MasterCard, сообщает ТАСС. По данным СМИ, нововведение реализуется в политических целях.

В разработке проекта с 2017 года заняты представители 20 европейских банков. Система получила название PEPSI (Pan-European Payment System Initiative) и изначально была призвана решить вопрос суверенитета платежей в Европе.

«Изначально PEPSI была не технической, а политической», — цитирует агентство слова источника.

Примечательно, что ни одна кредитна организация официально не подтверждает участие в разработке платёжной системы. Известно, что в работу включены представители немецкого Deutsche Bank и французского BNP.