Народный банк Китая понизил ключевую процентную ставку впервые с 2015 года. Как заявили опрошенные «Газетой.ру» эксперты, замедление Китая грозит снижением товарооборота с Россией, что негативно скажется на росте российской экономики.
Как сообщал «Рамблер», китайский регулятор решил снизить ставку в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) с 3,3 до 3,25 процента. Это отразится на стоимости новых заимствований, но не распространится на уже выданные кредиты и не повлияет на ставки по депозитам.
Мера должна способствовать снижению стоимости финансирования в условиях замедления роста экономики. Также аналитики заявили, что снижение ставки говорит о планах Китая по сдерживаю цен на недвижимость.
«Газета.ру» назвала еще одной причиной снижения ставку торговую войну с США.
Главный стратег компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров заявил, что Китай выбрал стратегию «контролируемого замедления»: снижение темпов роста ВВП до семи процентов ради перехода на новый этап развития. По словам эксперта, новая модель экономического развития Китая будет опираться на внутренний рынок, развитие высокотехнологичных отраслей экономики, новую систему распределения доходов в обществе и создание системы социального обеспечения.