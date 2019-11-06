Китай затянет экономику России на дно

Народный банк Китая понизил ключевую процентную ставку впервые с 2015 года. Как заявили опрошенные «Газетой.ру» эксперты, замедление Китая грозит снижением товарооборота с Россией, что негативно скажется на росте российской экономики.

Как сообщал «Рамблер», китайский регулятор решил снизить ставку в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) с 3,3 до 3,25 процента. Это отразится на стоимости новых заимствований, но не распространится на уже выданные кредиты и не повлияет на ставки по депозитам.

Мера должна способствовать снижению стоимости финансирования в условиях замедления роста экономики. Также аналитики заявили, что снижение ставки говорит о планах Китая по сдерживаю цен на недвижимость.

«Газета.ру» назвала еще одной причиной снижения ставку торговую войну с США.