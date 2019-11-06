Названа выгода «Турецкого потока» для Европы

В Турции объяснили, почему газ «Турецкого потока» будет выгоден для Европы

Российский газ будет гораздо дешевле для европейских потребителей, чем альтернативы, которые могут предложить Соединенные Штаты, заявила РИА Новости член президентского совета Турции по безопасности и внешней политике Нуршин Атешоглу Гюней.

"Российский газ очень дешевый. Американцы решили поставлять свой сланцевый газ через (экспорт — ред.) СПГ, при этом они уже привезли его в определенные европейские страны, но это дорого", — сказала Гюней.

Она назвала "Турецкий поток" "наиболее важным стратегическим проектом, когда-либо подписанным между Россией и Турцией", и выразила "стопроцентную" уверенность в том, что он будет функционировать.

"Эта огромная сеть российских трубопроводов уже существует. Как следствие, их наличие делает экономически обоснованными расчеты рентабельности для европейцев, которые принимают решение относительно российского газа и отдают ему предпочтение", — отметила Гюней.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран южной и юго-восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.