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В Турции объяснили, почему газ «Турецкого потока» будет выгоден для Европы 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Названа выгода «Турецкого потока» для Европы
Фото: globallookpress.com
Российский газ будет гораздо дешевле для европейских потребителей, чем альтернативы, которые могут предложить Соединенные Штаты, заявила РИА Новости член президентского совета Турции по безопасности и внешней политике Нуршин Атешоглу Гюней.
"Российский газ очень дешевый. Американцы решили поставлять свой сланцевый газ через (экспорт — ред.) СПГ, при этом они уже привезли его в определенные европейские страны, но это дорого", — сказала Гюней.
Она назвала "Турецкий поток" "наиболее важным стратегическим проектом, когда-либо подписанным между Россией и Турцией", и выразила "стопроцентную" уверенность в том, что он будет функционировать.
"Эта огромная сеть российских трубопроводов уже существует. Как следствие, их наличие делает экономически обоснованными расчеты рентабельности для европейцев, которые принимают решение относительно российского газа и отдают ему предпочтение", — отметила Гюней.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран южной и юго-восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.
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Теги:
Экономика , РИА Новости
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