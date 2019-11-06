«Золотые паспорта»: россияне могут потерять Кипр

Россияне могут потерять Кипр

Ранее Кипр уже делал попытки присоединиться к Шенгенскому соглашению, в последний раз — в 2016-м. Тогда Еврокомиссия сочла препятствием для этого среди прочего тот факт, что Кипр дает иностранцам гражданство в обмен на инвестиции — покупку недвижимости или бизнеса.

В ЕК считали, что это увеличивает риски коррупции, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов. Эксперт по зарубежной недвижимости Филипп Березин считает, что теперь ради вхождения в шенген Кипр ужесточит требования к соискателям подобного рода гражданства. Между тем Кипр — излюбленное место россиян для хранения денег.

В свою очередь, Юрий Барзыкин из Российского союза туриндустрии высказал мнение, что Кипр, если войдет в шенгенскую зону, потеряет часть туристов, «особенно на первых порах» — по той, например, причине, что появится доплата за шенгенскую визу. Кроме того, эксперты не исключают, что цены на недвижимость в республике могут вырасти.