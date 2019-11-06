«Золотые паспорта»: россияне могут потерять Кипр

Кипр потеряет часть туристов, если войдет в шенгенскую зону, заявил «Газете.ru» заместитель главы Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Кипр входит в Европейский союз с 2004 года, в еврозону — с 2008-го. На днях, как сообщал «Рамблер», правительство страны подало заявку на присоединение к шенгенской зоне. Глава местного Министерства иностранных дел Никос Христодулидис объяснил это соображениями безопасности.
Ранее Кипр уже делал попытки присоединиться к Шенгенскому соглашению, в последний раз — в 2016-м. Тогда Еврокомиссия сочла препятствием для этого среди прочего тот факт, что Кипр дает иностранцам гражданство в обмен на инвестиции — покупку недвижимости или бизнеса.
В ЕК считали, что это увеличивает риски коррупции, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов. Эксперт по зарубежной недвижимости Филипп Березин считает, что теперь ради вхождения в шенген Кипр ужесточит требования к соискателям подобного рода гражданства. Между тем Кипр — излюбленное место россиян для хранения денег.
В свою очередь, Юрий Барзыкин из Российского союза туриндустрии высказал мнение, что Кипр, если войдет в шенгенскую зону, потеряет часть туристов, «особенно на первых порах» — по той, например, причине, что появится доплата за шенгенскую визу. Кроме того, эксперты не исключают, что цены на недвижимость в республике могут вырасти.