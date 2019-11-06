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ЦБ усилит надзор над киберустойчивостью банков 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
ЦБ усилит надзор над киберустойчивостью банков
Фото: РИА Новости
ЦБ РФ будет усиливать надзор над киберустойчивостью банков, стимулировать их тщательно подходить к вопросам кибербезопасности, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
"Мы прекрасно понимаем, что обратная сторона развития технологий — это киберриски. В последние месяцы на слуху утечки данных из банков, и нас это тоже, конечно, очень беспокоит", — сказала Набиуллина.
По ее словам, "наш центр предупреждений киберугроз — он специально создан, называется Финцерт — он анализирует данные об атаках, оповещает другие банки, дает рекомендации, но, конечно, этого не достаточно и банки не должны расслабляться и ждать от Финцерта информации, инструкции как действовать — они сами должны усиливать защиту".
"Мы хотим, чтобы банки понимали, что киберустойчивость — это не просто поставить на компьютер антивирусную программу, нужно писать требования киберустойчивости ко всем бизнес-процессам. Именно это критически важно для следующего динамичного развития технологий", — считает глава ЦБ.
"С начала года мы завершили 109 проверок финансовых организаций на предмет киберустойчивости, выявили более 730 нарушений, и практически 80% из этих нарушений так или иначе связаны с недостаточной защитой информации внутри банка. Будем здесь и дальше усиливать надзор, стимулировать банки тщательно подходить к вопросам кибербезопасности", — добавила Набиуллина.
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Теги:
Экономика , Эльвира Набиуллина , Совет Федерации , Центральный банк России
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