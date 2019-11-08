У «Северного потока-2» осталась последняя проблема

«Северный поток-2»: как решить проблемы проекта?

Правящая коалиция в Германии подала в Бундестаг законопроект для защиты инвестиций немецких компаний в «Северный поток — 2». Какие перспективы у законопроекта и сможет ли Германия добиться работы газопровода на полную мощность, разбиралась газета «ВЗГЛЯД».

Как сообщал «Рамблер», в апреле Евросоюзом были утверждены поправки в энергетическое законодательство, которые позволяют эксплуатировать трубопроводы из третьих стран лишь компаниям, независимым от владельцев трубы. Российско-немецкий «Северный поток — 2» и его оператор Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому» ) подпадает под действие поправок.

Согласно Третьему энергопакету, «Газпром» сможет использовать новую трубу только на половину проектной мощности, а вторая половина (27,5 млрд кубов) должна быть зарезервирована для неких независимых поставщиков, отмечает газета.

При этом, по данным издания, правящая коалиция в Германии заявила, что Газовая директива ЕС не защищает уже сделанные инвестиции в «Северный поток — 2» и подала в Бундестаг законопроект для их защиты, однако его рассмотрение было отложено

«Лоббистская работа США в отношении Германии поставлена на очень высоком уровне, чего я не могу сказать о России. Но, в то же время, когда народные избранники не принимают закон, защищающий интересы своей страны — это очень серьезный повод задуматься, кто мы и что мы делаем в здании немецкого парламента», — высказался о причинах переноса депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

По данным газеты, даже если не удастся принять законопроект, есть и иные пути обойти запрет по «Северному потоку-2».

Игорь Юшков. В частности, можно добиваться исключения из Третьего энергопакета ЕК для той части газопровода, которая находится в 12-мильной зоне от берега Германии. Также «Газпром» может попробовать начать продавать газ на входе в трубу или в точке начала 12-мильной экономической зоны Германии, заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности , преподаватель Финансового университета

«Конечно, не хочется втягиваться в подобную бюрократическую канитель и по «Северному потоку — 2». Европейцы еще те бюрократы, и могут тянуть с принятием решения очень долго. Хотя все прекрасно понимают, что любые другие, не российские газопроводы тут же получают исключения из норм Третьего энергопакета ЕК. Особое отношение только к России. Но если потребуется, то Газпром подаст заявку на исключение из Третьего энергопакета «Северного потока — 2», — уверен он.

Как сообщал «Рамблер», Украина ранее предупредила, что подаст в суд на Германию, если та добьется поблажек для «Северного потока — 2». Сегодня также стало известно, что польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал одного из инвесторов проекта — французскую компанию Engie — на 40,3 миллиона евро за отказ от сотрудничества по делу о строительстве газопровода.