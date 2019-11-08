Еврокомиссия обеспокоена долгами Германии

Еврокомиссия обеспокоена долговой нагрузкой Германии

После того, как МВФ , чей бывший глава сейчас руководит ЕЦБ , предупредил Европу «подготовиться к худшему» и разработал планы действий в чрезвычайных ситуациях при экономическом спаде, настоятельно призвав Европу выступить с крупным фискальным ответом (читай: Германия должна выпустить гораздо больше долгов), Еврокомиссия опубликовала собственные экономические прогнозы, которые, как сказал Ричард Бреслоу из Bloomberg, «необходимо тщательно изучить».

В частности, Еврокомиссия сократила свой прогноз роста в еврозоне и прогноз по инфляции, несмотря на то, что Германия, похоже, готовится к рецессии и к резкому сокращению производства в течение нескольких лет. На фоне напряженности в мировой торговле и политической неопределенности, предупреждая, что экономическая устойчивость Европы не продлится вечно.

«Помимо внутренних экономических шоков и политической неопределенности по европейской экономике больно ударили замедление мирового спроса и слабая торговля», — отмечает главный экономист ЕС Марко Бути.

Комиссия ожидает, что до 2021 года экономический рост останется слабым, если не вступит в прямую рецессию. Также она прогнозирует рост ВВП на 1,2% в этом году. Между тем, инфляция на уровне 1,3% будет намного ниже цели ЕЦБ в 2%, в среднесрочной перспективе.

Прогнозы, в соответствии с прогнозами аналитиков Уолл-стрит, отражают признание слабости в регионе, на которую повлияла мировая торговая война, когда споры по тарифам затронули производителей. Замедление привело к тому, что в прошлом месяце ЕЦБ снизил ставки до отрицательных уровней и возобновил QE. Комиссия также предупредила, что риски, которые включают возможность беспорядочного Brexit, снижаются.

Хотя сила рынка труда и устойчивость сектора услуг до сих пор позволяли предотвратить более широкое ухудшение динамики, Бути предупреждает, что «эта устойчивость не продлится вечно».

«Экономическая активность некоторых государств-членов будет снижаться, хотя поначалу она казалась неприкосновенной», — добавил он.

Больше всего пострадал от глобального спада производственный сектор Европы. В результате в последние недели производители в регионе снизили свои прогнозы. Как отмечает Bloomberg, Rheinmetall сократил прогноз на весь год, сославшись на спад в мировом автомобильном производстве, Siemens заявил, что слабость в автомобильной промышленности и производстве промышленного оборудования ведет к сокращению объемов бизнеса в следующем году, финансовый директор Volkswagen предупредил о двух сложных годах, которые ждут промышленность.

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Однако в последних экономических данных были появились проблески надежды, когда стало ясно, что рост французской экономики оказался более устойчивым, чем ожидалось в третьем квартале, кроме того, был отмечен устойчивый рост экономики Испании. При этом, Германия, вероятно, впала в техническую рецессию. Комиссия прогнозирует «приглушенный рост» до 2021 года. Что касается Италии, она не ожидает «никаких признаков значительного восстановления».

Так что советует Еврокомиссия? То же самое, что и МВФ, а теперь бывший глава ЕЦБ Марио Драги : больше тратить! Поскольку кризис, образовавшийся в результате слишком большого долга, можно исправить еще большим долгом.

«Активное использование доступного фискального пространства даст возможность государствам-членам не только обеспечить фискальный стимул на фоне резкого замедления производства, но и обновить, модернизировать основной капитал, стимулируя потенциальный рост», — говорится в отчете Комиссии.

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Это перекликается с последними требованиями ЕЦБ. В сентябре он развернул новые монетарные стимулы в пакете, направленном на поддержку экономики. Хотя уходящий в отставку глава Марио Драги предупредил, что правительства стран еврозоны должны предпринять больше усилий, чтобы поддержать шаги центробанка с его фискальными расходами, прозвучало и сообщение его преемника Кристин Лагард