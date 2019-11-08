Еврокомиссия обеспокоена долгами Германии

После того, как МВФ, чей бывший глава сейчас руководит ЕЦБ, предупредил Европу «подготовиться к худшему» и разработал планы действий в чрезвычайных ситуациях при экономическом спаде, настоятельно призвав Европу выступить с крупным фискальным ответом (читай: Германия должна выпустить гораздо больше долгов), Еврокомиссия опубликовала собственные экономические прогнозы, которые, как сказал Ричард Бреслоу из Bloomberg, «необходимо тщательно изучить».
В частности, Еврокомиссия сократила свой прогноз роста в еврозоне и прогноз по инфляции, несмотря на то, что Германия, похоже, готовится к рецессии и к резкому сокращению производства в течение нескольких лет. На фоне напряженности в мировой торговле и политической неопределенности, предупреждая, что экономическая устойчивость Европы не продлится вечно.
«Помимо внутренних экономических шоков и политической неопределенности по европейской экономике больно ударили замедление мирового спроса и слабая торговля», — отмечает главный экономист ЕС Марко Бути.
Комиссия ожидает, что до 2021 года экономический рост останется слабым, если не вступит в прямую рецессию. Также она прогнозирует рост ВВП на 1,2% в этом году. Между тем, инфляция на уровне 1,3% будет намного ниже цели ЕЦБ в 2%, в среднесрочной перспективе.
Прогнозы, в соответствии с прогнозами аналитиков Уолл-стрит, отражают признание слабости в регионе, на которую повлияла мировая торговая война, когда споры по тарифам затронули производителей. Замедление привело к тому, что в прошлом месяце ЕЦБ снизил ставки до отрицательных уровней и возобновил QE. Комиссия также предупредила, что риски, которые включают возможность беспорядочного Brexit, снижаются.
Хотя сила рынка труда и устойчивость сектора услуг до сих пор позволяли предотвратить более широкое ухудшение динамики, Бути предупреждает, что «эта устойчивость не продлится вечно».
«Экономическая активность некоторых государств-членов будет снижаться, хотя поначалу она казалась неприкосновенной», — добавил он.
Больше всего пострадал от глобального спада производственный сектор Европы. В результате в последние недели производители в регионе снизили свои прогнозы. Как отмечает Bloomberg, Rheinmetall сократил прогноз на весь год, сославшись на спад в мировом автомобильном производстве, Siemens заявил, что слабость в автомобильной промышленности и производстве промышленного оборудования ведет к сокращению объемов бизнеса в следующем году, финансовый директор Volkswagen предупредил о двух сложных годах, которые ждут промышленность.
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Однако в последних экономических данных были появились проблески надежды, когда стало ясно, что рост французской экономики оказался более устойчивым, чем ожидалось в третьем квартале, кроме того, был отмечен устойчивый рост экономики Испании. При этом, Германия, вероятно, впала в техническую рецессию. Комиссия прогнозирует «приглушенный рост» до 2021 года. Что касается Италии, она не ожидает «никаких признаков значительного восстановления».
Так что советует Еврокомиссия? То же самое, что и МВФ, а теперь бывший глава ЕЦБ Марио Драги: больше тратить! Поскольку кризис, образовавшийся в результате слишком большого долга, можно исправить еще большим долгом.
«Активное использование доступного фискального пространства даст возможность государствам-членам не только обеспечить фискальный стимул на фоне резкого замедления производства, но и обновить, модернизировать основной капитал, стимулируя потенциальный рост», — говорится в отчете Комиссии.
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Это перекликается с последними требованиями ЕЦБ. В сентябре он развернул новые монетарные стимулы в пакете, направленном на поддержку экономики. Хотя уходящий в отставку глава Марио Драги предупредил, что правительства стран еврозоны должны предпринять больше усилий, чтобы поддержать шаги центробанка с его фискальными расходами, прозвучало и сообщение его преемника Кристин Лагард.
До сих пор сообщение так и не было услышано. В четверг министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что страна находится в «стабильной экономической ситуации», добавив, что «в ближайшие годы ожидается больший рост. Если торговая напряженность во всем мире будет снижена, это окажет реальное влияние на рост». Другими словами, только крупный европейский кризис заставит Германию делать то, что от нее требуют политики.