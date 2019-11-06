Европе рекомендуют подготовиться к кризису

МВФ рекомендует Европе серьезно подготовиться к кризису

Международный валютный фонд предупредил страны ЕС о возможном новом финансовом кризисе. По мнению чиновников фонда, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения новых проблем, учитывая риски и возможное исчерпание возможностей нынешней монетарной политики, сообщает Bloomberg.

В документе, в котором МВФ оценивает экономическую ситуацию в Европе, указывается, что возможными источниками будущих проблем являются торговый протекционизм, «хаотичный Brexit», а также геополитика.

Так, например, в МВФ указывают, что снижение уровня торговли и падение уровня производства может привести к росту цен, в том числе в сфере недвижимости, а также других активов. Это в свою очередь может ослабить устойчивость банков.

В этой ситуации в МВФ считают необходимым ослабление бюджетной политики Германией и Нидерландами, что может стимулировать экономический рост.

Доклад появился на фоне публикации последних макроэкономических данных, из которых следовало, что, несмотря на определенный рост в ряде стран (например, во Франции), в Германии в последнем квартале началась техническая рецессия.

Германия эти опасения не разделяет. В Берлине считают, что экономика Европы пройдет сложный период без потрясений.