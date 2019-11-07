Срок давности по налоговым преступлениям сохранят

Верховный суд (ВС) решил не отменять срок давности по налоговым преступлениям, что фактически грозило бизнесменам вечным преследованием. Пленум ВС убрал из рабочего проекта постановления о таких преступлениях спорную формулировку.
Её нет в документе, который был подготовлен для обсуждения на Научно-консультативном совете при ВС 24 октября, сообщает Forbes.
Формулировка, согласно которой уклонение от уплаты налогов оставалось преступлением до тех пор, пока должник окончательно не рассчитается с государством, появилась летом 2019 года в первом варианте проекта постановления. В настоящее время срок давности по налоговым преступлениям отсчитывают с момента неуплаты.
Ранее News.ru сообщал, что Центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) разработал новую тактику по борьбе с уклонениями от уплаты налогов. Сотрудникам ведомства посоветовали самостоятельно выявлять и расследовать сопутствующие данному нарушению преступления, в том числе те, которые связаны с незаконной банковской деятельностью. До этого подобные составы по подследственности передавались МВД.