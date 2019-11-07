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Перед российским бизнесом замаячили трудные времена 

Lenta.ru + ещё 4 20 минут назад
Перед российским бизнесом замаячили трудные времена
Фото: ТАСС
Российский малый и средний бизнес (МСБ) приблизился к состоянию стагнации, говорится в совместном исследовании Промсвязьбанка, «Опоры России» и Magram Market Research, выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Авторы рассчитали индекс деловой активности малых и средних предприятий (RSBI), отражающий настроения предпринимателей в трех сферах: торговле, производстве и сфере услуг. Общее значение снизилось до 50,9 пункта с 52 пунктов в первом и втором кварталах 2019 года.
При этом в сфере услуг был отмечен рост — 50,8 до 52,9 пункта, а в производстве, напротив, отмечено самое существенное падение — с 53,9 до 49,4 пункта.
Отмечается, что опрошенные бизнесмены сильнее всего жаловались на снижение выручки — в третьем квартале она упала как минимум у трети респондентов. Общий индекс продаж снизился с 52,3 до 47,8 пункта. Показатель кадров остался на прежнем уровне — 49,4 пункта. Индекс инвестиций сократился с 55 до 54,6 пункта.
Опрошенные изданием экономисты назвали среди главных причин стагнации малых и средних предприятий рост налоговой нагрузки на экономику в целом — из-за нее крупные компании сокращают расходы и отказываются от мелких подрядчиков. Также указывается на сокращение числа малых предприятий — некоторые из них, возможно, перешли в нелегальный статус.
Согласно методологии RSBI, показатель выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 — ее снижение.
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Теги:
Экономика , Компании , Григорий Березкин , Промсвязьбанк
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