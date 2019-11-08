США решили отложить новые пошлины для Китая

США могут отложить введение новых пошлин на товары из Китая

Соединенные Штаты могут отложить введение новых таможенных пошлин, запланированных на 15 декабря, на продукцию из Китая. Об этом заявил в пятницу в интервью NPR США глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

"Реальность такова, что мы рассматриваем пошлины, запланированные на 15 декабря, и мы готовы — но последнее слово за президентом [США Дональдом Трампом] — отложить эти пошлины", — отметил он.

Наварро добавил, что Вашингтон при этом "не намерен отменять действующие на данный момент тарифы" на китайскую продукцию. "В этом и состоит четкое разграничение", — пояснил он.