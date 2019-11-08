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США могут отложить введение новых пошлин на товары из Китая 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
США решили отложить новые пошлины для Китая
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты могут отложить введение новых таможенных пошлин, запланированных на 15 декабря, на продукцию из Китая. Об этом заявил в пятницу в интервью NPR США глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.
"Реальность такова, что мы рассматриваем пошлины, запланированные на 15 декабря, и мы готовы — но последнее слово за президентом [США Дональдом Трампом] — отложить эти пошлины", — отметил он.
Наварро добавил, что Вашингтон при этом "не намерен отменять действующие на данный момент тарифы" на китайскую продукцию. "В этом и состоит четкое разграничение", — пояснил он.
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Теги:
Экономика , Дональд Трамп
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