Мировой долг достиг рекорда

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга — государственного и частного — достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева , открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

"Мировой долг — как государственный, так и частный — достиг рекордного максимума в $188 трлн, что составляет около 230% общемирового производства. Основным фактором его увеличения стал частный сектор, на который в настоящее время приходится почти две трети от общего уровня задолженности", — отметила Георгиева.

По ее словам, показатель "госдолга в странах с развитой экономикой находится на уровне, которого не было со времен Второй мировой войны".