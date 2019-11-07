Мировой долг достиг рекорда

Объем мирового долга — государственного и частного — достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
"Мировой долг — как государственный, так и частный — достиг рекордного максимума в $188 трлн, что составляет около 230% общемирового производства. Основным фактором его увеличения стал частный сектор, на который в настоящее время приходится почти две трети от общего уровня задолженности", — отметила Георгиева.
По ее словам, показатель "госдолга в странах с развитой экономикой находится на уровне, которого не было со времен Второй мировой войны".
"Госдолг развивающихся стран находится на уровне, который в последний раз наблюдался во время долгового кризиса 1980-х годов. В странах с низким уровнем дохода за последние пять лет произошло резкое увеличение задолженности", — рассказала глава фонда.