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Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока-2» 

Национальная Служба Новостей + ещё 6 51 минуту назад
«Конец неизбежен»: Украина заблокирует «Северный поток-2»
Фото: РИА Новости
Украина, Польша, а также страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток-2», несмотря на действия властей Германии, которые намерены спасти газопровод.
Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил замглавы министерства экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка. Он отметил, что, «по сути, продолжается попытка сохранить старую модель рынка газа, в котором Россия — некий динозавр».
Напомним, накануне стало известно, что немецкая правящая коалиция разработала законопроект, который позволит вывести строящийся газопровод «Северный поток–2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза.
Кстати, ранее член Совфеда Алексей Пушков с иронией прокомментировал материал немецкого издания Die Welt, в котором Украину называют «победителем» в борьбе против строительства газопровода «Северный поток-2».
«Затяжка с проектом из-за Дании в стратегическом плане Киеву ничего не дает: усмотреть здесь «победу» может только одноглазый наблюдатель», — написал Пушков в Twitter.
По мнению Пушкова, такие заявления — попытка сделать хорошую мину при плохой игре.
Немецкое издание 31 октября написало, что, невзирая на одобрение Данией строительства газопровода, действия США, которые продолжают выступать против «Северного потока-2», замедлили темпы его строительства. Тем самым они дали Украине «важное преимущество» на переговорах с РФ по транзиту газа в Европу.
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Теги:
Экономика , Алексей Пушков , ЕС , Совет Федерации , Минэкономразвития
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