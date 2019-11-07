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Названа стоимость нового мегапроекта в Крыму 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Названа стоимость нового мегапроекта в Крыму
Фото: ТАСС
Предварительная стоимость нового моста в Севастополе, который должен соединить южную и северную части города, составляет 49,9 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в государственных органах.
Отмечается, что деньги на проект выделит федеральный бюджет в рамках господдержки, которая предназначена для Севастополя. Частично расходы возьмет на себя дорожный фонд города.
В настоящее время между двумя частями города ходит паром, а также курсируют автобусы. В случае плохой погоды суда перестают ходить, и на улицы выводят дополнительный транспорт. Это иногда приводит к дорожному коллапсу.
Впервые идею связать части города мостом озвучил президент России Владимир Путин в сентябре 2017 года. В апреле этого года крымский филиал Главгосэкспертизы одобрил проведение оценки проекта на первом этапе. Тогда утверждалось, что мост будет вантовым, четырехполосным, с общей протяженностью четыре километра, включая подходы.
В июне стоимость самого моста и рокады, которая соединит переход с дорожной сетью Севастополя, оценивалась в 70-75 миллиардов рублей. Тогда губернатор Дмитрий Овсянников, уже покинувший свой пост, замечал, что проектирование займет один или полтора года, а само строительство — четыре года. В свою очередь врио главы города Михаил Развозжаев предположил, что до проектировки моста остается более двух лет.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег». Ее площадь составит порядка 146,8 тысячи квадратных метров.
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Комментарии51 
Теги:
Экономика , Дмитрий Медведев , Михаил Развозжаев , Владимир Путин , Дмитрий Овсянников , Интерфакс
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