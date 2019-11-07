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Безнадежные долги: средний класс губит сам себя 

Газета.Ru 1 час назад
Россияне тяжело расстаются с привычкой «жить хорошо», которую они приобрели в годы бурного роста экономики. Но доходы населения не растут с 2014 года, при этом повышаются цены на товары и услуги. В попытке поддержать прежний уровень достатка наши соотечественники все чаще берут кредиты. У большинства на руках уже не одна, а три-четыре кредитки. Особенно усердствуют в этом представители среднего класса.
89% наших сограждан, получающих средние доходы, регулярно пользуются кредитными картами. Почти каждый четвертый, относящий себя к категории среднего класса (22%), купил в кредит машину, а каждый пятый (20%) оформил заем на неотложные нужны. К таким выводам пришли аналитики исследовательского холдинга «Ромир».
Согласно выводам исследования, средний класс оказался наиболее закредитованной группой населения.
Займы, которые берут наши граждане в банках, позволяют им без делать крупные покупки, но с другой стороны, они наиболее чувствительны к любым торможениям и потрясениям экономики, отмечает президент «Ромира» Андрей Милехин.
То есть в ситуации, которая сложилась в российской экономике, когда реальные доходы населения не повышаются и даже снижаются, а при этом цены растут, все большее число людей для поддержания своего привычного образа жизни прибегают к кредитам.
По данным Росстата, реальные денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года упали на 2,5%, во втором — на 0,1%. В третьем квартале они выросли на 3%, что эксперты объяснили низкой базой.
Россияне с низкими доходами в принципе привыкли жить в режиме экономии, поэтому потрясения не сильно влияют на их привычный уровень трат и потребления, говорит директор по развитию розничного бизнеса Росгосстрах банка Марина Дембицкая.
По ее словам, прослойка людей с высокими доходами зачастую защищена сбережениями и инвестициями, прежде всего в сфере недвижимости.
А вот население со средними доходами, так называемый средний класс, привыкший жить на широкую ногу, страдает от падения реальных доходов в большей степеней, поэтому и стремится сохранить привычный уровень потребления, в том числе за счет кредитных продуктов, отмечает Дембицкая.
Это объективная реальность: люди со средними доходами оказались в кредитной ловушке, говорит эксперт по развитию программ рефинансирования долговой нагрузки населения Евгений Сивцов.
Если раньше они что-то могли позволить себе, не прибегая к кредитам, то сейчас для покупки той же вещи, например, нового телефона или холодильника приходится влезать в долги. Например, человек привык менять телефон каждые три-четыре года. А при покупке оказывается, что новая вещь стоит дороже предыдущей, так как курс валюты по сравнению с тем же 2014 годом вырос почти в два раза, а зарплата нет, зато увеличилась стоимость коммуналки и продуктов питания в магазинах. Вот и идет человек за деньгами в банк или в микрофинансовую организацию, а отдать средства вовремя зачастую не в состоянии.
«Так и растет в обществе закредитованность, а в итоге увеличивается процент бедного населения», — объясняет Сивцов.
При этом представителям среднего класса все чаще приходится выкручиваться при попытке взять кредиты. Клиенты берут все больше мелких кредитов и займов, отмечает директор департамента потребительского кредитования банка ТКБ Наталья Белякова.
«Если раньше клиент со средними доходами предпочитал брать один-два потребительских кредита, то теперь все чаще мы наблюдаем у клиента по три-четыре кредитных карты с лимитами на относительно небольшие суммы и один-два потребительских кредита», — отмечает Белякова.
Именно представители среднего класса до кризиса и введения санкций являлись драйверами роста рынка розничного кредитования. Они чаще покупали в кредит транспортные средства, земельные участки, улучшали свои жилищные условия, брали больше кредитов на ремонт и строительство. И, в среднем, старались расплачиваться досрочно, что сейчас могут делать далеко не всегда.
Сейчас же они берут кредиты для удовлетворения бытовых нужд и покрытия кассовых разрывов в доходах, рефинансирование ранее выданных кредитов и кредитных карт, указывает Белякова.
Если говорить о рынке автокредитования, то сейчас мы наблюдаем некоторый подъем, однако даже здесь видно, что все больше кредитов люди берут на покупки автомобилей с пробегом, отмечает Дембицкая.
Россияне и правда все чаще стали покупать вещи, которые уже раньше были в употреблении. Так, по данным ФТС, в 2018 году в Россию ввезено 38 млн кг поношенной одежды. Это своеобразный печальный рекорд, который тоже свидетельствует о том, что население все больше беднеет.
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Теги:
Экономика , Личный счет , Статьи , Наталья Белякова , Андрей Милехин , Марина Дембицкая , Росгосстрах Банк
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