Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.75
$
64.05
70.50
70.59
Прогноз
11.11 – 18.11
$
63.00
72.50
Индексы и котировки Brent
62.36
+0.02 Золото
1463.86
–0.07 РТС
1468.17
+0.49
Динамика валют
EUR / USD
08.11
1.1021
–0.0083
24.10
1.1105
05.11
25.10
14.10

Зеленский назвал Украину экономическим неудачником 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Зеленский назвал Украину экономическим неудачником
Фото: РИА Новости
Украина за годы независимости превратилась в экономического неудачника. Такое мнение высказал президент страны Владимир Зеленский. Его слова приводит Rambler News Service.
Глава государства уверен, что в течении нескольких десятилетий в стране имитировались реформы и создавалась теневая система.
«В результате Украина стала своеобразным экономическим андердогом (неудачником — прим. «Ленты.ру»)», — указал он и добавил, что новая власть не намерена мириться с таким положением дел.
Ранее в пятницу, 8 ноября, Зеленский призвал инвесторов вкладывать средства в страну, которая является «одним из самых привлекательных стартапов в мире».
«Украина — это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций», — полагает он.
В начале сентября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины с уровня «В-» до «В» с позитивным прогнозом. Одним из факторов оказалось уменьшение политической неопределенности. Если политика по уменьшению госдолга и улучшению стабильности в макроэкономике продолжится, а план реформ начнет исполняться, то рейтинг поднимется.
Видео дня. Богатейший человек планеты за сутки лишился 7 млрд
Последние новости
В ООН поддержали Украину в деле против России В ООН поддержали Украину в деле против России Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве Серийный Су-57 впервые показали Серийный Су-57 впервые показали
Комментарии1 
Теги:
Экономика , Владимир Зеленский , Rambler News Service , Fitch Ratings , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлены размеры пособий по безработице
Установлены размеры пособий по безработице 49
В ПФР напомнили, как досрочно выйти на пенсию
В ПФР напомнили, как досрочно выйти на пенсию
Судно «Газпрома» отправилось в США за газом
Судно «Газпрома» отправилось в США за газом 172
Играть по-крупному. Малый бизнес зовут на биржу
Играть по-крупному. Малый бизнес зовут на биржу
Потанин выиграл в судебном споре с бывшей женой
Потанин выиграл в судебном споре с бывшей женой
Видео
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
04:46
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
Экономика Статьи
Россиянам подняли зарплату
01:00
Россиянам подняли зарплату
Личный счет Компании
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
00:38
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
Экономика Статьи
Россиян обманывают по-новому
00:39
Россиян обманывают по-новому
Личный счет
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
00:40
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
Экономика
Как будет работать новая пенсионная программа
02:10
Как будет работать новая пенсионная программа
Личный счет Статьи
«Газпром» назвал условие сделки с Киевом
00:20
«Газпром» назвал условие сделки с Киевом
Экономика Компании
Китай выдвинул новые требования к США
00:55
Китай выдвинул новые требования к США
Экономика
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
04:08
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
Компании Рынки
Названа дата запуска «Силы Сибири»
04:13
Названа дата запуска «Силы Сибири»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение