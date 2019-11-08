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Тариф на мусор в России рассчитают по-новому 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Тариф на мусор в России рассчитают по-новому
Фото: РИА Новости
Российское правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов. Это, как указывает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», должно сказаться на плате конечных потребителей.
В частности, определены правила расчета затрат на амортизацию. Кроме того, соответствующее постановление уточняет, как определять расчетную предпринимательскую прибыль — без учета расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду.
Ранее в ноябре сообщалось, что уровень неоплаты вывоза мусора со стороны российских компаний достигает 65-70 процентов.
В конце сентября стало известно о том, что власти вернули россиянам около 700 миллионов рублей после обращений на перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Пожаловались на незаконные, по их мнению, сборы 1,6 миллиона человек.
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Теги:
Экономика , Демьян Кудрявцев , Правительство РФ , Ведомости
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