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Бизнесмены в Германии банкротятся из-за санкций 

Рамблер + ещё 2 58 минут назад
Немецкие бизнесмены банкротятся из-за санкций Евросоюза против России, заявил РИА Новости депутат Бундестага Антон Фризен.
По его словам, санкции не достигли своих целей, но оказали влияние на немецкий малый и средний бизнес. При этом их влияние на бизнес востока Германии выше, чем на бизнес запада, ведь торговлей с Россией в одной лишь Тюрингии занимаются 220 фирм.
«Я лично знаю предпринимателей, которые пострадали в результате санкций. Вплоть до банкротства», — отметил он.
Парламентарий добавил, что единственный бенефициар, то есть выгодоприобретатель, от санкций ЕС против России — США. Те потеряли от рестрикций мало.
Фризен — депутат от правой партии «Альтернатива для Германии». В октябре, как сообщал «Рамблер», Бундестаг отклонил его законопроект о содействии в снятии с России санкций.