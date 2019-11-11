Бизнесмены в Германии банкротятся из-за санкций

Немецкие бизнесмены банкротятся из-за санкций Евросоюза против России, заявил РИА Новости депутат Бундестага Антон Фризен.

По его словам, санкции не достигли своих целей, но оказали влияние на немецкий малый и средний бизнес. При этом их влияние на бизнес востока Германии выше, чем на бизнес запада, ведь торговлей с Россией в одной лишь Тюрингии занимаются 220 фирм.

«Я лично знаю предпринимателей, которые пострадали в результате санкций. Вплоть до банкротства», — отметил он.

Парламентарий добавил, что единственный бенефициар, то есть выгодоприобретатель, от санкций ЕС против России — США. Те потеряли от рестрикций мало.

Фризен — депутат от правой партии «Альтернатива для Германии». В октябре, как сообщал «Рамблер», Бундестаг отклонил его законопроект о содействии в снятии с России санкций.