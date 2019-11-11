Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.90
$
64.04
70.46
70.70
Прогноз
18.11 – 25.11
$
63.65
70.42
Индексы и котировки Brent
61.91
+0.21 Золото
1464.36
+0.07 РТС
1468.17
+0.49
Динамика валют
EUR / USD
11.11
1.1024
–0.0075
28.10
1.1100
07.11
28.10
16.10

Украина нашла способ отомстить России 

Рамблер 33 минуты назад
Украина перестанет покупать электроэнергию у России, заявил в своем фейсбуке лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
«Замечательная для всех украинцев новость», — убежден он.
По словам бывшего депутата Верховной рады, соответствующее политическое решение уже принято, а вскоре станет известно, как именно оно будет реализовано — путем внесения изменений в законодательство или постановлением правительства.
Зеленский назвал Украину экономическим неудачником
Импорт электроэнергии из России на Украину, как сообщал «Рамблер», был разрешен украинским парламентом в сентябре. Ляшко назвал это решение энергетической агрессией и государственной изменой. По его словам, за время, прошедшее после его принятия, Украина потеряла несколько миллиардов гривен, а часть этих денег пошла на финансирование армии России.
«Это преступление не может быть забыто и обязательно будет расследовано. Гарантирую!» — заявил радикал.
Он добавил, что коль скоро деньги, которые украинцы платят за электричество, перестанут получать «русские агрессоры», а станут — украинские шахтеры и энергетики, то бороться стоило, даже несмотря на организованное против него уголовное преследование.
Комментарии167 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Экономика , Видео , Олег Ляшко , Верховная Рада
Читайте также