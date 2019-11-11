Украина нашла способ отомстить России

Украина перестанет покупать электроэнергию у России, заявил в своем фейсбуке лидер Радикальной партии Олег Ляшко

«Замечательная для всех украинцев новость», — убежден он.

По словам бывшего депутата Верховной рады, соответствующее политическое решение уже принято, а вскоре станет известно, как именно оно будет реализовано — путем внесения изменений в законодательство или постановлением правительства.

Импорт электроэнергии из России на Украину, как сообщал «Рамблер», был разрешен украинским парламентом в сентябре. Ляшко назвал это решение энергетической агрессией и государственной изменой. По его словам, за время, прошедшее после его принятия, Украина потеряла несколько миллиардов гривен, а часть этих денег пошла на финансирование армии России.

«Это преступление не может быть забыто и обязательно будет расследовано. Гарантирую!» — заявил радикал.

Он добавил, что коль скоро деньги, которые украинцы платят за электричество, перестанут получать «русские агрессоры», а станут — украинские шахтеры и энергетики, то бороться стоило, даже несмотря на организованное против него уголовное преследование.