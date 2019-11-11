В России могут создать новое ведомство

Эксперты организации Хамзаева считают, что сейчас табачной продукцией занимаются слишком много ведомств: Минсельхоз определяет госполитику на табачном рынке, Минфин отвечает за акцизы и налоги, Минздрав борется за охрану здоровья граждан, а Роспотребнадзор следит за оборотом табачных изделий.

Эксперты «Трезвой России» считают, что без единого центра принятия решения работу в этой сфере нельзя считать эффективной. По их задумке, Ростабак сможет качественно изменить подходы к контролю за производством, оборотом и потреблением табака, а также создать прозрачную систему регулирования.

В «Трезвой России» считают, что Ростабак может доработать антитабачное законодательство, контролировать качество сырья, производство, конечную продукцию, сбор акцизов и их размеры. Кроме того, новой службе просят отдать под контроль электронные сигареты, вейпы и другие альтернативные формы потребления табака.

Также в «Трезвой России» попросили ввести требование о приоритетном использовании отечественного сырья при производстве табачной продукции в РФ.

Минэкономразвития отметили, что необходимость создания Ростабака нуждается в дополнительном обосновании. В министерстве подчеркнули, что оборот табака урегулирован, в том числе законом об охране здоровья граждан от о табачного дыма.

Как сообщал «Рамблер», ранее для российских курильщиков ввели новую ответственность. Правительство утвердило поправки в правила противопожарного режима, запретив использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. В МЧС сначала заявили, что запрет коснется курения на балконах, а затем уточнили, что курить на балконе можно, если это не создает угрозу возникновения пожара.

По новым правилам, курильщика, устроившего пожар, будут привлекать к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности (штраф до пяти тысяч рублей). Ранее на него могли подать гражданский иск в суд.