Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.82
$
64.04
70.45
70.64
Прогноз
18.11 – 25.11
$
63.65
70.42
Индексы и котировки Brent
62.33
–0.02 Золото
1456.08
+0.03 РТС
1460.84
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
11.11
1.1038
–0.0062
28.10
1.1100
07.11
28.10
16.10

Россия лишилась части нефтяных денег 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Россия лишилась части нефтяных денег
Фото: РИА Новости
Объем экспорта российской нефти за первые девять месяцев 2019 года сократился на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных на сайте ведомства.
Нефть будет дешеветь 5 лет подряд
Объем экспорта в денежном выражении составил 90,4 миллиарда долларов, в физическом — 197,6 миллиона тонн (рост на 3,3 процента).
При этом в сентябре объем экспорта составил 9,7 миллиарда долларов (спад на 6,8 процента), в физическом выражении — 22,2 миллиона тонн (спад на 5,9 процента).
Экспорт сжиженного природного газа вырос в первые девять месяцев года на 59,9 процента — до 46,6 миллиарда кубометров. Поставки природного газа за рубеж упали на 12,1 процента — до 31 миллиарда долларов.
Видео дня. В России подорожали новостройки
Последние новости
Украина назвала условие прекращения «войны за Крым» Украина назвала условие прекращения «войны за Крым» Арестован подозреваемый в убийстве аспирантки историк Соколов Арестован подозреваемый в убийстве аспирантки историк Соколов Доцент СПбГУ рассказал свою версию убийства аспирантки Доцент СПбГУ рассказал свою версию убийства аспирантки 
Теги:
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Олигарх обеспечил деньгами целую область
Олигарх обеспечил деньгами целую область 26
Стали известны причины работы судна «Газпрома» на США
Стали известны причины работы судна «Газпрома» на США 1
В Новой Москве исчезнут новостройки
В Новой Москве исчезнут новостройки
В Москве продали здание Минэкономразвития
В Москве продали здание Минэкономразвития 8
Названы причины роста тарифов мобильной связи
Названы причины роста тарифов мобильной связи 1
Видео
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
04:46
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
Экономика Статьи
Россиянам подняли зарплату
01:00
Россиянам подняли зарплату
Личный счет Компании
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
08:51
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
Рынки Компании
Не простили: России вернут советский долг
00:29
Не простили: России вернут советский долг
Экономика
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
00:38
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
Экономика Статьи
Россиян обманывают по-новому
00:39
Россиян обманывают по-новому
Личный счет
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
00:40
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
Экономика
Как будет работать новая пенсионная программа
02:10
Как будет работать новая пенсионная программа
Личный счет Статьи
«Газпром» назвал условие сделки с Киевом
00:20
«Газпром» назвал условие сделки с Киевом
Экономика Компании
Китай выдвинул новые требования к США
00:55
Китай выдвинул новые требования к США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение