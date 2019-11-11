Россия лишилась части нефтяных денег

Объем экспорта российской нефти за первые девять месяцев 2019 года сократился на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных на сайте ведомства.

Объем экспорта в денежном выражении составил 90,4 миллиарда долларов, в физическом — 197,6 миллиона тонн (рост на 3,3 процента).

При этом в сентябре объем экспорта составил 9,7 миллиарда долларов (спад на 6,8 процента), в физическом выражении — 22,2 миллиона тонн (спад на 5,9 процента).

Экспорт сжиженного природного газа вырос в первые девять месяцев года на 59,9 процента — до 46,6 миллиарда кубометров. Поставки природного газа за рубеж упали на 12,1 процента — до 31 миллиарда долларов.