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Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Названа достаточная для борьбы с бедностью в РФ сумма
Фото: РИА Новости
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей. Он уточнил, что всего за чертой бедности живут порядка 20 миллионов россиян, то есть потратить надо 10 тысяч рублей на человека в год.
Кудрин напомнил, что Россия в настоящее время тратит на социальную поддержу около 11 триллионов рублей — это почти 11 процентов ВВП. В числе прочего туда входят трансферт в Пенсионный фонд и различные выплаты и льготы для инвалидов, матерей с детьми и других категорий граждан.
По словам главы Счетной палаты, все эти выплаты нужны, потому что надо поддерживать заслуженных людей, помогать инвалидам, чернобыльцам, но найти 200 миллиардов все равно возможно.
В то же время Кудрин напомнил, что если выдать деньги бедным, то придется от кого-то их забрать. «Эти деньги не достанутся кому-то из тех, кто раньше получал по категориям», — подчеркнул он.
Чиновник согласился с предложением, что следует отказаться от устаревших выплат в размере 200-300 рублей, которые никому не помогают, но только отнимают средства.
Ранее американский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 года Абхиджит Банерджи заявил, что решением многих экономических проблем было бы забрать деньги у богатых и отдать бедным. По его словам, «сидящие на тоннах наличных» богачи не позволяют развиться спросу, провоцируют рост неравенства и социальной напряженности.
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Теги:
Экономика , Личный счет , Алексей Кудрин , Счетная палата , ИТАР-ТАСС
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