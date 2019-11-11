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Воробьев обсудил реализацию нацпроектов 

Lenta.ru 2 часа назад
Воробьев обсудил реализацию нацпроектов
Фото: РИА Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 11 ноября.
Мероприятие прошло в формате видеоконференции под руководством председателя правительства Дмитрия Медведева.
В частности, обсуждались вопросы экспорта, производительности труда и среднего предпринимательства.
В ходе заседания Медведев предупредил об ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение правил реализации нацпроектов.
Ранее Андрей Воробьев заявил о важности эффективной реализации национальных проектов. Глава Подмосковья руководит направлением по реализации нацпроекта «Цифровая экономика». По его словам, большинство государственных услуг должны стать доступны в электронном виде.
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Теги:
Экономика , Дмитрий Медведев , Андрей Воробьев
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