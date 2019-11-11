Воробьев обсудил реализацию нацпроектов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 11 ноября.

Мероприятие прошло в формате видеоконференции под руководством председателя правительства Дмитрия Медведева

В частности, обсуждались вопросы экспорта, производительности труда и среднего предпринимательства.

В ходе заседания Медведев предупредил об ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение правил реализации нацпроектов.

Ранее Андрей Воробьев заявил о важности эффективной реализации национальных проектов. Глава Подмосковья руководит направлением по реализации нацпроекта «Цифровая экономика». По его словам, большинство государственных услуг должны стать доступны в электронном виде.