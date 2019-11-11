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На Украине резко подорожал газ 

Lenta.ru 2 часа назад
На Украине резко подорожал газ
Фото: РИА Новости
На Украине резко выросла цена на импортный газ. Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
В ведомстве подсчитали, что в октябре текущего года (по сравнению с сентябрем) стоимость топлива увеличилась в среднем на 14,2 процента в долларовом эквиваленте — до 4988,5 гривен (203,7 долларов) за тысячу кубометров.
В начале ноября глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией. По его словам, подземное хранение газа (ПХГ) на Украине сможет обеспечить отопительный сезон в стране.
Глава Минэнерго рассказал о рекордном количестве закачанного газа в украинских ПХГ. Оржель был уверен, что страна не нуждается в поставках.
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Теги:
Экономика , Минэнерго
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