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Иностранцы, геть! Украина хочет референдум о земле 

Газета.Ru 2 часа назад
Иностранцы, геть! Украина хочет референдум о земле
Фото: Газета.Ru
Продавать или не продавать землю сельхозназначения иностранцам — этот вопрос может быть вынесен в Украине на референдум. Большинство жителей страны, митингующих против нового закона о земле, могут сказать «нет». Они опасаются, что Украину продадут иностранцам и олигархам. Но если земельная реформа не состоится, МВФ оставит Украину без кредитов.
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение провести референдум по поводу земельной реформы в стране. На нем у граждан, как предполагается, спросят, согласны ли они на продажу земли иностранным гражданами или компаниям, которыми владеют иностранцы?
Сообщение об этом Зеленский разместил в видеообращении на Facebook. Появление этого видео означает, что президент не смог убедить украинцев, митингующих против нового закона о земле.
«Нет Распродаже Украины». Под такими лозунгами в понедельник митинговали аграрии 13 областей Украины, в том числе, в крупнейших из них: Кировоградской, Николаевской, Одесской, Львовской… Фермеры вышли со своей техникой на главные автомагистрали страны в 17 точках и перекрыли движение.
Повод для масштабного протеста — решение правительства Украины провести до 1 декабря земельную реформу. Аграрии выступают против законопроекта о рынке земли. Документ был внесен на рассмотрение депутатов Верховной Рады (парламента) Украины еще 25 сентября.
Он должен быть рассмотрен 12 ноября в Раде. Однако в повестке дня пленарного заседания Верховной рады на вторник не оказалось проекта о создании рынка земли в стране. Это следует из опубликованного накануне на сайте парламента перечня проектов, которые запланировано рассмотреть во вторник.
Депутат парламента от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил в Facebook, что законопроект о рынке земли был снят с повестки дня, назвав это «победой». «Вопрос рынка земли сняли! Победа! Думаю, что побоялись протестов», — отмечал политик.

Отдать землю людям от сохи

Между тем в законопроекте кабмина, право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения смогут приобретать только граждане Украины, украинские юридические лица, а также территориальные общины и государство.
«Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны осуществить их отчуждение в течение одного года со дня приобретения права собственности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Это означает, что иностранцы будут обязаны продать даже те земельные участки, которые у них были.
«В случае наследования земли иностранные компании, которые получат землю, будут вынуждены по новому закону провести ее отчуждение, то есть, передачу в собственность, точнее, продажу земли украинской компании, гражданину или государству», — поясняет Елизавета Капустина, старший юрисконсульт FBK legal.
Кроме того, законопроект ограничивает аппетиты собственников земли. Совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины в пределах одной области не должна превышать 15% земель сельскохозяйственного назначения такой области и 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины.
Если размеры земельных угодий превысят эти нормы, сделку на право собственности не зарегистрируют, а излишки принудительно продадут.
Граждане, которым принадлежит право постоянного пользования, право пожизненного наследуемого владения земельными участками получат льготное право выкупить их в собственность «с рассрочкой платежа до пяти лет».
И по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков без проведения земельных торгов.

Украина — не Таджикистан и не Конго?

Чиновники кабмина в целом хотели бы пополнить казну за счет продажи земли. Например, законопроектом устанавливается минимальная стартовая цена продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки.
Зеленский в понедельник обещал, что в законопроекте о рынке земли будет закреплено право продажи и покупки земли только украинскими гражданами и компаниями.
«Между первым и вторым чтением в действующий проект закона будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами», — сказал он в видеообращении, опубликованном в понедельник на официальных страницах президента в социальных сетях.
Также Зеленский указал, что в настоящее время украинцы «лишены права продавать или покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения, как граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Кубы и Конго».
«В других странах мира, в соседних Польше и Беларуси, в Германии, Франции, Италии, Канаде, США, Японии, Израиле, Китае рынок земли существует», — добавил он.
Президент отметил, что на Украине последние 20 лет манипулируют этим вопросом. «Старые политики запугали простых людей, посеяли в их головах ряд мифов, убеждая, что этого нельзя делать. А вас не удивляет, что старые политики начали заботиться о народе? Возможно, вопрос в другом, возможно, они лоббируют чьи-то интересы, интересы тех, кому просто выгодно, чтобы украинцы не владели землей? Просто подумайте», — уговаривал Зеленский, но не убедил.
Уговаривал и премьер Алексей Гончарук. По его подсчетам, тоже все будет хорошо, если провести продажу ряда госкомпаний, приватизацию банков, железной дороги, почты и смягчить правила владения землей.
По словам премьера, либеральная версия реформы по продаже сельхозземель иностранным инвесторам может ускорить годовой рост украинского ВВП более чем на 3 п.п., а самая консервативная — на 0,5 п.п.
В украинских СМИ звучали и вовсе радикальные оценки эффекта от проведения земельной реформы — прирост ВВП на 5-7%.
В общем, премьер тоже не повлиял на украинцев, как нужно. Разъяснительную работу с гражданами самостийной провел и Всемирный банк. ВБ за «открытие рынка сельскохозяйственных земель». «Земельная реформа нужна для того, чтобы украинские фермеры могли покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения, чтобы они имели доступ к кредитам, возможность инвестировать и диверсифицировать источники своих доходов, а владельцы земли могли получить надлежащую им прибыль за свой самый ценный актив», — говорится в обнародованном в понедельник заявлении банка.
И снова не помогло. А МВФ и вовсе увязывает проведение земельной реформы с выдачей очередного транша кредита Украине в рамках очередной кредитной программы stand-by.
Выполнить условия сотрудничества с МВФ критически важно для Киева. По подсчетам Нацбанка Украины, стране срочно нужны от $5 млрд до $10 млрд
О необходимости сделать рынок земли открытым на Украине говорят и митингуют по этому поводу уже несколько лет подряд. Соответствующие законопроекты уже вносили ранее в Раду. Еще при президенте Петре Порошенко. Но масштабные митинги фермеров заставили чиновников отложить принятие законопроекта. Референдум в 2017-м тоже не провели. Тем более, что на Украине нет закона о референдуме.
Между тем, украинские фермеры не зря опасаются, что иностранные компании получат если не право, то возможность вести бизнес в агросекторе Украины, считает эксперт юрфирмы FBK legal Капустина.
Законопроектом кабмина предполагаются изменения, позволяющие иностранцу воспользоваться правом эмфитевзиса или суперфиция (право построить здание на чужой земле), которые существовали еще в древнем Риме.
Суперфиций позволяет владеть объектом недвижимости на земле, не являясь собственником земли, на котором этот объект построен. А норма о эмфитевзисе — это право владения и использования земли с обязанностью платить арендную плату и не ухудшать состояние земельного участка, бережно к нему относиться, уточняет эксперт.
«В России таких прав у иностранного бизнеса нет, украинский законопроект более либеральный, что, наверное, и не устраивает протестующих фермеров. В России иностранцы могут только арендовать сельхозземли», — отмечает Капустина.
Права аренды, суперцифиция и эмфитевзиса будут продаваться через электронные аукционы. Отличие аукциона от конкурса в том, что побеждает тот, кто предложит больше денег. Видимо, украинцы, рядовые работники агросектора опасаются, что не смогут предложить такие же высокие цены, как иностранные инвесторы, предполагает эксперт.
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Теги:
Экономика , Статьи , Алексей Гончарук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Алексей Гончаренко , Международный валютный фонд , Правительство Украины , Всемирный Банк , Верховная Рада
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