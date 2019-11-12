Зеленский анонсировал распродажу земли

Рынок сельхозугодий: зачем Зеленский анонсировал референдум о продаже земли иностранцам

Вопрос о праве иностранцев приобретать украинскую землю будет вынесен на всенародное голосование, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к гражданам. Глава государства сообщил, что документ о плебисците будет в скором времени подготовлен Верховной радой . При этом внесённый пропрезидентской партией «Слуга народа» закон о введении рынка земли остаётся в компетенции парламента. Оппозиция выступает категорически против инициативы Зеленского, опасаясь, что сельхозугодья страны окажутся в руках олигархов и иностранцев. Эксперты полагают, что посредством распродажи земли украинский президент рассчитывает пополнить бюджет, однако положительный эффект от притока денег в госказну будет очень ограниченным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о приобретении земли иностранцами будет вынесен на всенародное голосование. По его словам, в ближайшее время Верховная рада разработает закон, где будут регламентированы правила проведения референдума.

«Иностранцы и компании, в которых среди учредителей есть иностранцы, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», — сказал Зеленский в видеообращении, которое размещено на сайте президента.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT назвал инициативу Зеленского «иезуитской манипуляцией общественным сознанием». По мнению эксперта, президент пытается избежать ответственности за последствия запуска свободного оборота сельхозугодий.

«Логику Зеленского понять несложно. Он предлагает обществу смириться с тем, что рынок земли на Украине заработает вне зависимости от мнения людей. Для него это вопрос решённый, хотя он прекрасно знает, что против введения рынка выступают более половины граждан. Анонсированный Зеленским референдум необходим лишь для того, чтобы создать видимость легитимности узаконивания рынка земли», — пояснил Дудчак.

«Люди боятся этого закона»

9 ноября в указе «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства» президент Украины поручил правительству завершить подготовку к введению рынка земель сельскохозяйственного назначения.

В середине октября комитет Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики согласовал законопроект № 2178-10, подготовленный депутатами от правящей партии «Слуга народа». Он разрешает гражданам, юридическим лицам, территориальным общинам и государству осуществлять сделки купли-продажи сельхозугодий.

Приоритетное право на приобретение участков получают действующие арендаторы. При этом в одни руки не может быть отдано более 15% земельного фонда в одном регионе. Запуск рынка сельхозугодий, согласно законопроекту, запланирован на 1 октября 2020 года.

Однако документ запрещает продавать украинскую землю иностранцам. Правда, данный мораторий будет действовать только до 1 января 2024 года. При этом для зарубежных организаций, которые работают на Украине не менее трёх лет на момент принятия законопроекта, сделано исключение — они наравне с украинскими арендаторами могут участвовать в приобретении земли. На сегодняшний день организации с иностранным капиталом контролируют около 3,5 млн гектаров земельного фонда страны.

Обосновывая необходимость запуска рынка сельхозугодий, Зеленский в своём видеообращении заявил, что на сегодняшний день «украинцы не являются полноценными собственниками своей земли», и это противоречит конституции. А законопроект якобы предоставит им такую возможность. Положение дел на Украине с правом собственности на сельхозугодья он сравнил с ситуацией в Северной Корее, Таджикистане, Венесуэле и на Кубе. При этом в развитых странах, как подчеркнул Зеленский, рынок земли благополучно функционирует и приносит пользу обществу.

Президент Украины утверждает, что свободный оборот сельхозугодий станет стимулом для развития агропромышленного комплекса страны, так как позволит фермерам брать больше кредитов под залог участка. Основным препятствием для введения свободного оборота земли Зеленский назвал бескомпромиссную позицию «старых политиков», которые, по его мнению, руководствуются корыстными интересами.

В частности, против принятия законопроекта, подготовленного Минэкономразвития , выступает партия «Батькивщина». Её лидер Юлия Тимошенко опасается, что украинская земля будет распродана «с молотка» и в конечном итоге достанется олигархам и иностранцам.

«Я думаю, что эта сессионная неделя может войти в историю Украины как одна из самых трагических недель работы Верховной рады. Она может привести к таким последствиям, которые мы никак не сможем отыграть назад — распродаже с молотка сельскохозяйственной земли Украины», — сказала Тимошенко, выступая в согласительном совете в парламенте.

Недовольны намерениями Зеленского и в «Оппозиционной платформе — За жизнь» (ОПЗЖ). В партии настаивают на необходимости проведения референдума по вопросу о том, стоит ли в принципе учреждать рынок земли.

Выступая на согласительном совете, сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что ранее по 13 областям Украины прокатились массовые акции протеста, сопровождавшиеся перекрытием дорог. Принятие законопроекта парламентом чревато социальным взрывом, считает политик.

«Он (законопроект) кулуарно разрабатывался, вопреки всем протестам фермеров был грубым образом утверждён комитетом по аграрной политике, он нарушает конституционные права граждан на владение земельным участком — у нас ещё почти 10 млн гектаров земли не распаёвано. Люди просто боятся этого закона, поэтому наша позиция — снять его с повестки дня и рассмотреть только после согласования с мнением общества», — цитирует Бойко пресс-служба ОПЗЖ.

«Не время для распродажи»

Похоже, нет единства по законопроекту и в рядах президентской партии «Слуга народа». На своей странице в Facebook депутат от правящей партии Макс Бужанский посетовал на давление, которое оказывается на его коллег по вопросу рынка земли. По мнению народного избранника, Зеленскому следует взять персональную ответственность за сложившуюся ситуацию и внести в Раду собственный законопроект.

Источник RT в партии «Слуга народа» сообщил, что принципиальное решение о продаже земли уже принято. Весь вопрос — в нюансах: как организовать приватизацию, какие ограничения необходимо ввести для иностранцев, стоит ли увеличить или, наоборот, уменьшить квоту на владение сельхозугодьями для одного собственника.

Собеседник RT в окружении Зеленского заявил, что запуск свободного оборота земли — составная часть масштабной приватизации, которая прописана в его недавнем указе. Президент ожидает, что распродажа активов позволит получить средства на выполнение предвыборных обещаний.

Однако, по мнению Александра Дудчака, приватизация и появление рынка земли могут нанести непоправимый ущерб украинской экономике. Эксперт считает, что ради сиюминутной выгоды государство рискует потерять наиболее лакомые активы. Принятие закона об обороте сельхозугодий станет одним из главных преступлений режима Зеленского, подчеркнул аналитик.

«Сейчас на Украине не лучшее время для распродажи активов, в том числе земли, которая является естественным богатством страны. Зеленский не сможет выручить тот объём средств, который позволит ему более-менее нормально продержаться до конца срока. Закон, который навязывает президент, полон белых пятен, которые не будут мешать иностранцам и олигархам скупать землю», — рассуждает Дудчак.

Собеседник RT из партии «Голос» также указывает на многочисленные лазейки в правительственном законопроекте. По его мнению, Зеленский осознаёт, что на референдуме (если он состоится) большая часть граждан проголосует против права иностранцев на собственность украинской земли.

Однако «проблему» продажи земли зарубежным компаниям вполне успешно решают рыночные механизмы, которые будут запущены с принятием закона о купле-продаже сельхозугодий, пояснил депутат.

«Фермеры, которые, по словам Зеленского, смогут брать взаймы под залог своей земли, станут одними из первых жертв закона. Представим, что фермер оказался не в состоянии выплатить долг украинскому банку с иностранными собственниками. Кому тогда достанется эта земля? Тем же иностранцам. Я уже не говорю о том, что закон не запрещает приватизацию земель, на которых уже работают зарубежные компании», — говорит собеседник RT.

Схожей точки зрения придерживается и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко . В комментарии RT он отметил, что с введением рынка земли иностранцы и олигархи не будут серьёзным образом поражены в правах. Тяжелее всего придётся мелким и средним хозяйствам. По его словам, фермеры никак не вовлечены в процесс обсуждения ситуации вокруг рынка земли.